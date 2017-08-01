ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛУЧИЛОСЬ ГОРЕ?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛУЧИЛОСЬ ГОРЕ?

Смерть близкого — тяжелейший удар в жизни любого человека. Близкие испытывают боль и растерянность перед лицом смерти. Что делать теперь?.. В зависимости от обстоятельств смерти действия могут быть различны. Чтобы не совершить ошибки и избежать ненужных последствий, предлагаем Вам несколько несложных советов:

ШАГ 1. КОНСУЛЬТАЦИЯ

Если случилось горе, ушел из жизни близкий человек, в первую очередь необходимо собраться с мыслями, чтобы не совершить ошибочных действий. Возможно, первый звонок Вам лучше сделать близкому человеку, кто поддержит Вас в первые часы и поможет Вам в организации похорон.

Как только у вас возникли подозрения, что человек рядом с вами ушел из жизни, советуем сразу же позвонить в круглосуточный «Центр похоронной помощи» 9119 или (050) 490-9119; (068) 490-9119; (093) 490-9119 и получить подробную консультацию специалиста. Профессиональный консультант подскажет необходимую последовательность действий, в зависимости от вашей ситуации, при необходимости поможет в дальнейшей организации похорон.

ШАГ 2. ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ

Если смерть произошла дома, сразу после смерти необходимо обратиться в

полицию 102 . Вызывать службу скорой медицинской помощи НЕ СЛЕДУЕТ.

Скорая помощь не выписывает справок о смерти. Ее задача — оказывать неотложную помощь больным при жизни.

ВНИМАНИЕ! Если после звонка в полицию к Вам позвонили или приехали домой неизвестные люди и предлагают оформить заказ на погребение, знайте что за информацию об умершем они заплатили минимум 2 000,00 грн. и эти свои «затраты» они переложат на Ваши плечи, просто добавив дополнительную стоимость к сумме заказа.

Сотрудник полиции вызовет оперативную группу в составе судебномедицинского врача и сотрудника полиции, которые примут решение об оставлении умершего дома или направлении для дальнейшего освидетельствования в помещение судебно-медицинской экспертизы.

ВНИМАНИЕ! Если врач СМЭ будет вымогать у Вас деньги за то, что бы оставить покойного дома, или, наоборот, отказывается отправить в морг СМЭ, настойчиво рекомендуя какую-то фирму, знайте, ему за это заплатили – немедленно звоните в полицию 102 или в «Центр похоронной службы». Так же не платите за «ускорение» в выдаче справки – эта услуга БЕСПЛАТНА и есть минимальные сроки выдачи умерших. Требуйте своего. Не тратьте деньги на то, за что платить не должны.

Если смерть произошла вне дома (на даче, в гостях, на улице, на работе), необходимо вызвать полицию для составления протокола осмотра тела. Дальнейшие действия будут зависеть от решения сотрудника полиции.

Если смерть наступила в больнице, медицинскую справку о смерти оформляют на месте. Если в больнице отсутствует морг, умершего доставляют в морг судебно-медицинской экспертизы.

ШАГ 3. ПОДГОТОВКА К ПОХОРОНАМ

Сразу после получения медицинского заключения о смерти позвоните «Центр похоронной помощи» 9119 или (050) 490-9119; (068) 490-9119; (093) 490-9119.

Вам подскажут адрес ближайшей похоронной службы или, если это произошло ночью, помогут доставить гроб и необходимые товары.

Независимо от того, кто будет организатором погребения, проведение похорон включает в себя следующие задачи:

— получение Свидетельства о смерти в органах ЗАГС;

— перевозку умершего в морг и к месту погребения;

— приобретение и доставка похоронных принадлежностей;

— оформление заказа на проведение погребения;

— омовение, облачение тела, уложение умершего в гроб (выполняется работниками похоронной службы или морга);

— дезинфекция, бальзамирование, посмертный макияж;

— выбор и подготовка траурного зала, сценария похорон;

— подготовка к проведению религиозных мероприятий (в зависимости от требований веры усопшего);

— подготовка к поминальной трапезе.

Для заключения договора на организацию похорон лучше самостоятельно выбрать и обратиться в похоронную службу, которая возьмет на себя основную часть забот по организации погребения.

ВНИМАНИЕ! Не прибегайте к услугам “ритуальных агентов”, пришедших к Вам без приглашения и предлагающих похоронить “дешево”. Когда к Вам приезжают без Вашего звонка знайте: за информацию об умершем заплатили и компенсировать затраты будете ВЫ.

Бытует ошибочное мнение, что заказ на похороны лучше делать на дому, когда выезжает агент. Оформление заказа на дому не даёт полного представления о качестве услуг и ассортименте похоронных принадлежностей. Никто не даёт гарантий, насколько порядочный человек может оказаться на пороге Вашей квартиры без Вашего приглашения. Домашняя обстановка навевает воспоминания о близком человеке, когда невозможно сконцентрироваться, собраться с мыслями и можно упустить что-то важное при заказе принадлежностей и услуг.

Не забывайте о стоимости, которую пришлось заплатить «ритуальному агенту» за информацию об умершем – 2 000,00 грн. это тот минимум, что дополнительно придется Вам оплатить за такие «услуги».

Организация похорон – печальная, но необходимая миссия, когда важно принимать личное участие в формировании сценария последнего ухода близкого человека. Через ритуал похорон и подбор похоронных принадлежностей мы выражаем своё отношение к усопшему. Поэтому всегда рекомендуется оформлять похороны в специально оборудованных для этих целей помещениях и офисах, принимать самостоятельные и взвешенные решения в спокойной обстановке. Спешка здесь ни к чему.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СМЕРТИ. ОФОРМЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ

Обязательным действием в случае смерти человека является государственная регистрация смерти. Факт государственной регистрации смерти человека подтверждается выдачей свидетельства о смерти в органах ЗАГС представителю умершего человека (как правило, родственнику или близкому).

Для получения свидетельства о смерти необходимо предъявить медицинское свидетельство о смерти, паспорт умершего (при выдаче свидетельства он изымается), паспорт заявителя.

«Центр похоронной помощи» предоставит Вам информацию обо всех легальных похоронных службах города, которые смогут организовать похороны умершего человека. Принимайте решение самостоятельно. Перед тем как оформить заказ, обязательно! просчитайте сумму заказа в разных похоронных службах.