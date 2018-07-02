Что нужно знать поступающим в ВУЗы: 14 вопросов для абитуриентов

Источник: Українські новини

Со 2 июля начинается вступительная компания: как узнать проходной балл и что делать, если отказывают льготнику. Что делать, если школа задерживает выдачу документов о среднем высшем образовании?

Обратится с письменным заявлением в школу, в случае отказа – в МОН. С 25 июня в Министерстве образования и науки Украины заработала горячая линия и приемная граждан относительно вступительной кампании.

Нужна ли медицинская справка?

Нет. Исключением являются военные и спортивные вузы. Абитуриентов, которые собираются подавать туда заявления, стоит уточнить этот момент.

Где узнать сколько бюджетных мест есть на той или иной специальности?

Количество бюджетных мест публикуется на официальных сайтах вузов. Там можно все посмотреть, или если есть вопросы, то позвонить в приемные комиссии, телефоны которых тоже есть на официальных сайтах вузов.

Как узнать, какой проходной балл на бюджет на выбранную специальность?

Проходной балл определяется по результатам конкурса, поэтому он будет известен только после оглашения его результатов. До этого нужно набраться терпения и просто ждать.

Можно ли одновременно поступить на учебу на две разные специальности в два разные вуза?

Да. Можно учиться на нескольких специальностях и формах обучения в одном или разных вузах, но при условии, что только одна из специальностей будет бюджетной.

Сколько можно подать заявлений?

На бюджет семь. Количество заявлений на контракт не ограничивается.

Что такое сельский и региональный коэффициенты?

Это коэффициенты, на которые умножают конкурсный балл.

Сельский коэффициент - 1,02, положен выпускникам, которые зарегистрированы и проживают в селе не менее чем два года до поступления и при этом окончили школу в этом же селе. Тем выпускникам, которые решат поступать на аграрные специальности будет засчитан коэффициент - 1,05. Право на его применение подтверждается справкой о месте регистрации.

Региональный коэффициент положен тем, кто будет поступать не в Киеве.

Вузы в Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях, перемещенных высших учебных заведений - 1,04. Остальные – 1,02. Киевские вузы – 1. То есть ничего.

Считаются коэффициенты автоматически.

Обязательно ли выставлять приоритетность?

Да.

Можно ли потом изменить приоритетность?

Нет

Где можно посмотреть свое место в конкурсе?

В рейтинговом списке после его обнародования Приемной комиссией или на сайтах информационных систем.

Если документы подали только на бюджет, но не прошел, предложат ли место на контракте?

Для этого в электронном кабинете нужно отметить пункт "претендую на участие в конкурсе на место государственного или регионального заказа и на участие в конкурсе на места за средства физических или юридических особ в случае неполучения рекомендации по этой конкурсной пропозиции по государственному или региональному заказу". В зависимости от конкурсной ситуации и проходного бала вам, могут предложить место на контрактном обучении.

Есть ли преимущества для участников спортивных соревнований?

Только в том случае, если абитуриент является членом сборных команд Украины, которые принимали участие в Олимпийских, Параолимпийских, Дефлимпийских играх. В таком случае будут засчитаны оценки по 200 балов по двум предметам на выбор.

Можно ли поступить в украинский вуз, если окончил среднюю школу за границей?

Да. Но для поступления на бюджет все равно надо было сдавать ВНО и участвовать в конкурсе.

Что делать если комиссия отказывает в поступлении по льготам?

В таком случае нужно письменно обратиться в приемную комиссию, а в случае проблем – орган управляющий вузом, в МОН, на горячую линию.

КСТАТИ

График поступления

2 - 25 июля – начало регистрации электронного кабинета

12 - 26 июля – срок подачи заявления в электронном кабинете

1 августа – публикация рейтинга студентов

1 - 6 августа – подать оригиналы документов

7 августа – публикация списков зачисленных на бюджет