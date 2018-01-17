Что ожидать от депутатов и правительства в 2018-м?

Источник: Центр общественного мониторинга и контроля

В 2017 году Верховная Рада приняла ряд ключевых законов, которые запустили долгожданные реформы в образовательной, медицинской, пенсионной и других сферах жизни. В 2018-м также планируется немало законодательных нововведений, которые должны улучшить экономические и социальные показатели Украины. Каких изменений ждать украинцам и к чему готовиться в 2018 году? Ответы искали аналитики Центра общественного мониторинга и контроля.

Доходы, цены и зарплаты

В Минэкономразвития прогнозируют, что в 2018 году ВВП Украины вырастет на 3%. Этому, в частности, должно способствовать улучшение инвестиционного климата и условий ведения бизнеса в Украине как на законодательном, так и на инфраструктурном уровне. По данным ведомства, Украина продолжает расширять рынки сбыта и углублять евроинтеграцию. Уже в феврале планируется присоединиться к Конвенции Пан-Евро-Мед, которая упростит торговлю со странами Европы. По подсчетам экономистов, экспортные показатели в 2018 году должны превысить прошлогодние на 4% и составить 55,7 млрд долл.

«Украинским товарам будет расширен доступ на рынки 42 стран и территорий, что диверсифицирует экспорт из Украины. Также процесс присоединения к Конвенции (Пан-Евро-Мед, – ред.) дает возможность бизнесу уже сегодня планировать свою деятельность на перспективу», – прокомментировала Торговый представитель Украины Наталья Никольская.

В ведомстве ожидают снижение безработицы до 9,1%, а также повышение реальной зарплаты на 9,6%. В то же время, индекс потребительских цен правительственные экономисты прогнозируют на уровне 110,9%, а курс доллара – 30,1 грн. Хотя независимые эксперты сомневаются в таком оптимистичном валютном курсе и считают, что он может быть больше.

Реформы в действии

1 января в стране начался первый этап внедрения медицинской реформы. Отныне больницы начнут получать финансирование за обслуживание каждого пациента (около 370 грн на человека в первичном звене). Чтобы средства шли именно в то заведение, которое нуждается в финансировании, следует выбрать своего семейного врача и заключить с ним договор. Всего в 2018 году запланировано 115,2 млрд грн на медицину. Около 1 млрд грн предназначено на программу «Доступные лекарства».

На качественное образование в 2018 году правительство выделит 219,1 млрд грн, из которых почти 1 млрд грн пойдет на модернизацию начальной школы. Более 406 тысяч учителей получат повышение зарплаты более чем на 25%. А с 1 сентября первоклассники перейдут на 12-уровневую систему образования: будут учиться 4 года в начальной школе, затем 5 лет – в средней и 3 года – в профильной средней школе. Отныне учителя смогут самостоятельно разрабатывать учебные планы и применять лучшие методики в обучении.

В этом году также будет продолжаться реформа судопроизводства. После конкурса в Верховный суд, который состоялся в прошлом году, аналогичный отбор начнется в низших судебных инстанциях. В частности, будет избран Высший суд по интеллектуальной собственности.

Не будет останавливаться и реформа децентрализации. В планах – объединение новых общин и выборы глав созданных ОТГ. Также в этом году увеличивается количество ОТГ, которые перешли на прямые межбюджетные отношения с государством. В 2018 году уже 574 объединенные общины будут пользоваться преимуществами финансовой децентрализации, в частности, смогут применить образовательную, медицинскую и инфраструктурную субвенции (запланировано более 2000 проектов по инфраструктуре). Огромной задачей этого года является также ремонт и строительство новых дорог. На это в госбюджете предусмотрено 46,7 млрд грн, а всего запланировано построить 50 новых мостов и обновить 4 тыс. км дорог.

План для депутатов

Одним из приоритетных законов в 2018 году является проект приватизации госимущества, который Верховная Рада приняла в первом чтении прошлого года. По данным правительства, в Украине около 3,5 тысяч госпредприятий убыточны. Новый закон позволит сформировать систему прозрачной продажи этих объектов, благодаря чему государство сможет не только привлечь средства в экономику, но и уменьшить коррупцию. В частности, путем введения электронных прозрачных аукционов.

«Это позволит ускорить процесс, сделать его прозрачным, сделать прозрачными и участников аукциона и привлечь эффективных собственников», – убежден Президент Украины Петр Порошенко.

Также важной задачей для депутатов является принятие законодательной базы для создания Антикоррупционного суда. В конце декабря парламент отозвал предыдущий законопроект, чтобы позволить Президенту внести новый документ, который будет отвечать рекомендациям Венецианской комиссии и требованиям МВФ.

Другой закон, который Верховная Рада должна принять в этом году, касается земельной реформы. Международные партнеры Украины постоянно призывают депутатов запустить оборот земли, однако окончательного проекта пока нет. Зато в конце прошлого года земельный мораторий был продлен еще на один год.

«Мораторий на продажу земли сдерживает производительность агроземель в Украине и приводит к невыгодному положению миллионы небольших земледельцев. Правительство Украины сейчас проводит много работы для этой реформы. Мы верим, что эта инициатива решится на законодательном уровне до весны 2018-го, чтобы можно было открыть рынок в сентябре 2018-го», – отметил Ведущий экономист представительства Всемирного банка Фарук Хан.

Среди прочих приоритетных законов эксперты называют также нормализацию тендерного законодательства, принятие закона об улучшении инвестиционной привлекательности Украины, а также важные для инвесторов изменения относительно валюты и налога на выведенный капитал.