Что подарить на Новый Год подростку: прикольные идеи

Источник: bodo.ua

Подобрать подарок ребенку когда он маленький — это не сложно. А вот когда он становится подростком — угодить уже почти нереально. Они ожидают прикольные подарки на Новый Год, с которыми можно и перед друзьями похвастаться и быть «в теме». При чем к идеям взрослых относятся подростки весьма скептично. Но мы все же подобрали несколько идей, которые могут понравиться даже самым вредным и скептическим юношам:

Подростки ценят независимость

Поэтому один из самых лучших подарков — это прислушаться к их мнению. Посоветуйтесь с ним о том, что лучше подарить и выбирайте уже сами с предложенного, основываясь на наличии финансов и времени. Нет, это не значит что нужно исполнять прихоти в честь праздника, но если ребенок хочет определенную вещь, которую вы можете себе позволить купить, то почему бы не воспользоваться его подсказкой? Вам меньше забот и он останется доволен.

Музыка — одна их самых важных составляющих в жизни подростков

И не говорите, что вы сами такими не были. Любимая группа кажется идеалом, а музыкальные вкусы — становятся поводом начать дружбу. Так что подарок музыкальной тематики не останется без внимания. Это могут быть качественные наушники или музыкальный плеер, футболка с изображением группы или набор постеров.

Вы часто проводите время вместе?

Если родители постоянно заняты работой, то лучшим подарком к новому году — будет проведенное вместе время. Даже если подросток находится в таком периоде, когда он не покажет своих эмоций, ему все равно хочется праздника. Устройте совместный поход на каток, просмотр фильмов или какие-то игры. Не ограничивайтесь одним праздничным застольем в новогоднюю ночь.

Подростки обожают проводить время с друзьями

Для многих юношей в таком возрасте, дружба — самое главное в жизни. Они все время хотят проводить с лучшими друзьями, больше чем с кем либо еще. Так почему же не подарить ему такую возможность в канун Нового Года? Подарите подростку несколько билетов в кино на всю компанию или еще какое-то совместное развлечение. Он будет рад такому событию, а особенно, возможности впечатлить своих друзей.

Моя комната — моя крепость

Чем больше дети взрослеют, тем больше они начинают ценить личное пространство. А своя комната кажется им укрытием от всего мира и отображением их собственного. Поэтому интерьер в комнате играет очень важную роль. Разрешите подростку сделать перестановки/обновки, помогите приобрести необходимые для этого вещи. Несмотря на то, что это довольно практичный подарок, подросток будет очень рад подобным обновлениям.

Подарок или сладости?

Ответ очень прост: и то, и другое! Совместить практичный подарок с приятным можно, дополнив его разными праздничными сладостями. Например, если подростку нужна новая сумка, вы можете купить именно ту, которую он хотел, но также наполнить ее конфетами и шоколадками. Так даже нужная вещь станет приятным сюрпризом.

Впечатляющий подарок

Если же практичность он не оценит, можно придумать что-то, что не имеет отношения к вещам. Развлечение, которое можно организовать для него одного, в паре с лучшим другом или для семьи. Какой бы вариант вы не выбрали, подростку точно понравится сертификат на впечатление, ведь можно будет не только развлечься, но и похвалиться друзьям о том, какие необычные у него родители. Эту идею могут использовать не только родители, но и например тети и дяди, друзья семьи или даже продвинутые дедушки с бабушками.

Подобрать подарок подростку, задание сложное, но приятное. Главная цель — порадовать его, а с этим, мы уверены, вы справитесь.