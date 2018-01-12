Что приготовить на Щедрый вечер: украинские традиционные блюда для праздника

Источник: Українські новини

13 января украинцы будут отмечать Щедрый вечер, который предшествует Старому Новому году, а также Дню святого Василия.

Самым главным блюдом Щедрого вечера, как и Святого вечера, является кутья. Только 13 января готовят "богатую" кутью. Связано это с тем, что Рождественский пост к этому моменту уже заканчивается и в рецепт можно внести множество ингредиентов, запрещенных во время него. Вариаций рецепта кутьи существует много. Часто хозяйки в "щедрую" кутью добавляют молоко, шоколад. Существуют рецепты кутьи на Щедрый вечер даже с коньяком.

Щедрый вечер предшествует Старому Новому году и Дню святого Василия. Святой Василий на Руси считался покровителем свиноводов, поэтому в день, когда чтят его память, хозяйки готовили множество блюд из свинины. Свинину могли запекать, варить, жарить, делать из нее отбивные, колбасы и много разных блюд. Кроме того, на Щедрый вечер в Украине принято готовить жаркое.

Также существовала традиция на Щедрый вечер выпекать много пирогов и другой выпечки. Под вечер детей из комнаты на несколько минут заставляли выйти, в это время хозяин дома садился за горкой из пирогов, чтобы его не было видно. После этого детям разрешали войти, и отец их спрашивал "Видите ли вы меня?", на что дети отвечали отрицательно. После ответа детей он говорил: "Чтобы и в дальнейшем вы меня так не видели". Такая фраза означала пожелание своей семье на следующий год хорошего урожая и богатства. Из выпечки на Щедрый вечер распространены были во многих регионах булочки с маком.