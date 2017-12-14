Что такое? Ответы на самые популярные поисковые запросы украинцев в 2017 году

Источник: 112.ua

По информации Google о самых популярных запросах, украинцы в этом году хотели узнать больше об авто с еврономерами, что такое биткоин, как обойти блокировку "ВКонтакте" и с большим интересом смотрели российский сериал "Физрук".

Так, на первом месте топ-запросов в Google стал российский сериал "Физрук" с Дмитрием Нагиевым в главной роли, рассказывающий о жизни бывшего криминального элемента, которого "нелегкая" занесла работать в школу. На втором месте украинское телешоу "Холостяк". А вот конкурирует с развлечениями Национальное агентство по предотвращению коррупции, неожиданно оказавшееся на третьем месте. В тоже время "Евровидение", которое в этом году проходило в Украине, людей интересовало не очень сильно. Этот запрос оказался на 7-м месте.

Категория "вопросы года" как всегда неизменна. Ключевыми словами остаются "почему", "зачем", "как" и "что такое".

По информации Google, многим гражданам страны интересно, почему не работает ВК, подорожал газ и российский телеведущий Малахов ушел с "Первого канала". А вот "как" украинцев тоже интересует: как обойти блокировку российских социальных сетей, скачать видео с ютуба, варить гречку и похудеть.

Касаемо запросов категории "что такое" можно с уверенностью сказать, что украинцы хотят узнать больше о современных устройствах и сленге.

Так, лидером запросов стал спиннер. Это модное развлечение представляет собой маленькую крутилку, которая похожа на волчок. Производители утверждают, что спиннер якобы позволяет снимать стресс, однако на деле это не подтверждено ни одним серьезным исследованием. Спиннер – игрушка не новая. Считается, что он изобретен в 1997 году Кэтрином Хеттингером, но тогда продукт "не взлетел". Подобную игрушку создал Скотт МакКоскери в 2014 году, а в 2016 году – оформил патент. Но игрушка снова не продавалась. Популярность пришла спустя два года: в 2016 года пользователь YouTube загрузил видео с трюками на спиннере. Ролик стал вирусным и собрал более 590 тыс. просмотров в первые несколько месяцев.

Антикитерский механизм стал вторым по популярности запросом у украинской аудитории. Этот древний механизм был поднят в 1901 году с древнего судна. Время его создания датируется примерно 100 годом до нашей эры. Сложнейший механизм использовался для расчета движения небесных тел и позволял узнать дату 42 астрономических событий.

Стремительный взлет запросов касаемо виртуальной частной сети VPN (третье место) объясняется блокировкой некоторых российских сайтов и соцсетей. Технология помогает обходить блокировки сайтов, а также защищать свои данные от кражи хакерами.

Курс одной из самых популярных в мире криптовалют Bitcoin продолжает расти, с каждым днем обновляя свой исторический максимум. И желание узнать, что из себя представляет эта криптовалюта, преследует украинцев. У Bitcoin – четвертое место. Новое поколение децентрализованной цифровой валюты создано и работает только в сети интернет. Никто не контролирует ее, а эмиссия валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру. За Bitcoin сейчас можно покупать все что угодно в интернете. Но наиболее важное отличие Bitcoin от привычных денег – децентрализация. Ни одно учреждение в мире не контролирует Bitcoin. В начале декабря виртуальная валюта официально признана в США, однако большинство стран мира биткоин в качестве валюты и платежного средства не признают.

А вот майнинг, значение которого украинцы ищут почти так же часто, как и биткоина, является "формой добычи криптовалюты". Биткоины начисляются в качестве вознаграждения за решение майнингом определенных математических задач с помощью компьютерного оборудования.

Удивляет попадание в топ млекопитающего панголина. Скорее всего, это объясняется резонансной историей, когда китайские таможенники изъяли у браконьеров около 13 тонн чешуек панголина.

Просто смотреть мемы и похвастаться знанием происхождения это слова – разные вещи. Запрос о том, что обозначает слово "мем", тоже вошел в топ самых популярных. Мемом участники соцсетей называют всё, что спонтанно приобретает популярность в сети, начиная от смешной фразы известного политика и заканчивая любой информацией, которая не оставила пользователей равнодушными. Основной смысл мема заключается в его актуальности и популярности. Если пользователь сети использует неактуальный мем, то может легко получить звание "баяниста".

Три запроса касаются современного сленга. Например, "эщкере" - популярная в рэперской тусовке фраза. Она произошла от английского слова Esketit, что в свою очередь означает let’s get it ("Давайте это получим", "Давайте замутим").

Слово "хайп" (Hype) было заимствовано из английского языка и переводится на русский, как "возбуждение", "назойливая реклама". Однако означает хайп несколько иное, его можно сравнить по значению с "ажиотажем".

Мем про фиаско появился не так давно, но уже фразу "это фиаско" используют даже те, кто его не видел. Фраза "Это фиаско, братан" была произнесена в видео про собаку. Хозяин пса дал команду, чтобы животное перешло замерзшую реку по лежащему дереву, и добавил: "Только смотри не упади, это будет фиаско". Но собака все же не справилась с задачей, потеряла равновесие и упала в воду, после чего хозяин и выдал эпичную фразу.