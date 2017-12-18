Что такое СЦКК?

Источник: 112.ua

СЦКК – Совместный центр по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе. Начал работу 26 сентября 2014 года в Соледаре Донецкой области.

Сначала насчитывал 45 сотрудников (27 – из Украины, остальные – из России). Потом расширился до 128 офицеров.

Из них были организованы общие группы контроля – 8 на территории, подконтрольной Украине, 8 – на временно оккупированной.

Штаб-квартира центра переносилась из Соледара в Дебальцево и обратно.

Одна из главных задач СЦКК – наблюдение и прекращение огня.

В состав СЦКК НЕ входят представители ОРДЛО. Обстрелы фиксируются благодаря наблюдательным постам СЦКК, которые размещены по всей линии разграничения.

Выход россиян из СЦКК НЕ значит нарушение минских соглашений, поскольку наличие СЦКК – не условие Минска.

СЦКК – инструмент для контроля за выполнением Минска.