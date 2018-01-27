Что-то пошло не так: Порошенко так и не встретился с Трампом в Давосе
Источник: Українські новини
26 января в Давосе (Швейцария) завершился Всемирный экономический форум. На трехдневном мероприятии, в котором принимали участие более 3000 политиков и бизнесменов, выступили мировые лидеры.
Как сообщает, в последний день Форума должна была состояться встреча американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Петром Порошенко. Об этом в интервью Bloomberg заявил сам Порошенко.
"Мы обсудим различные аспекты сотрудничества с США, – сказал он. – Это вопросы экономики, безопасности, оборонительные вооружения для Украины, поддержка Соединенными Штатами наших реформ и поддержка в области безопасности, а также вопрос о развертывании миротворцев по решению Совета безопасности ООН".
Ранее о встрече Порошенко и Трампа заявлял украинский МИД. Но что-то пошло не так, и анонсированная встреча не состоялась, сообщает издание.
При этом в официальном расписании президента США, опубликованном в Facebook 26 января, этой встречи не запланировано.
Зато там были другие события:
- Двустороннее совещание с президентом Республики Руанда;
- Двусторонняя встреча с президентом Швейцарской Конфедерации;
- Обращение к Всемирному экономическому форуму
- Путешествие в Вашингтон, округ Колумбия.
Вместо Трампа Порошенко провел недолгие переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. По словам украинского президента, они "тщательно обговорили вопросы экономического сотрудничества". По его словам, речь, в частности, шла о сотрудничестве в с компанией "Дженерал электрик", которая будет поставлять электровозы "Укрзализныце".