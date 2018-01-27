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27.01.2018

Что-то пошло не так: Порошенко так и не встретился с Трампом в Давосе

Источник: Українські новини

26 января в Давосе (Швейцария) завершился Всемирный экономический форум. На трехдневном мероприятии, в котором принимали участие более 3000 политиков и бизнесменов, выступили мировые лидеры.

Как сообщает, в последний день Форума должна была состояться встреча американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Петром Порошенко. Об этом в интервью Bloomberg заявил сам Порошенко.

"Мы обсудим различные аспекты сотрудничества с США, – сказал он. – Это вопросы экономики, безопасности, оборонительные вооружения для Украины, поддержка Соединенными Штатами наших реформ и поддержка в области безопасности, а также вопрос о развертывании миротворцев по решению Совета безопасности ООН".

Ранее о встрече Порошенко и Трампа заявлял украинский МИД. Но что-то пошло не так, и анонсированная встреча не состоялась, сообщает издание.

При этом в официальном расписании президента США, опубликованном в Facebook 26 января, этой встречи не запланировано.

Зато там были другие события:

  • Двустороннее совещание с президентом Республики Руанда;
  • Двусторонняя встреча с президентом Швейцарской Конфедерации;
  • Обращение к Всемирному экономическому форуму
  • Путешествие в Вашингтон, округ Колумбия.

Вместо Трампа Порошенко провел недолгие переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. По словам украинского президента, они "тщательно обговорили вопросы экономического сотрудничества". По его словам, речь, в частности, шла о сотрудничестве в с компанией "Дженерал электрик", которая будет поставлять электровозы "Укрзализныце".

 

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