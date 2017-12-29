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29.12.2017

Что ждет Украину и мир в 2018 году?

Источник: Корреспондент.net

В конце каждого года можно подводить итоги, но мы решили заглянуть в год будущий и спрогнозировать, что он может принести Украине и миру.

Украинская политика

Для Украины 2018 год – предвыборный. В 2019 году страну ожидают президентские и парламентские выборы. Так что близость голосования, по прогнозам экспертов, будет откладывать серьезный отпечаток на политическую ситуацию в стране.

Приближение выборов – это всегда большие торги, большая активность от политиков и большие скандалы. “Общая конфигурация 2018 года – повышенная турбулентность и конфликтность. В начале года, очевидно, Саакашвили вместе со сторонниками попытается провести еще одно наступление на власть, спровоцировать политический кризис и досрочные выборы – как парламентские, так и президентские. И Саакашвили этой цели не скрывает. Удастся ли это ему – уверенности нет, но риски дестабилизации и усиления конфликтности имеются”, - отмечает политолог Владимир Фесенко.

Однако, по прогнозам экспертов, серьезные политические изменения в 2018 году Украину не ждут. Парламент не распустят, правительство не распустят, лишь заполнят многочисленные вакантные должности, и это тоже предмет отдельных торгов.

Оппозиция не сможет договориться о едином кандидате на президентских выборах, что будет на руку действующему президенту. “С конца августа страна начнет стремительно скатываться в президентскую избирательную кампанию. Саакашвили, который не может участвовать в выборах, отойдет на второй план. На первый выйдут другие фигуры – та же Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко. Узнаем результат интриги относительно участия в выборах Святослава Вакарчука. И Владимира Зеленского”, - комментирует Фесенко.

Масштабных реформ в 2018 году ждать не стоит, уверены эксперты. Предвыборный период - это про обещания и “социальный пряник” для народа, а реформы - это опасно. Власти уже пообещали новое повышение минимальной зарплаты и пенсий – в таком русле и будут двигаться.

Отдельный вопрос – будущее антикоррупционной борьбы в Украине. В конце 2017 года, заручившись поддержкой Запада антикоррупционные органы получили такой карт-бланш, что очередной год без реальных посадок им уже не простят. Фесенко уверен – в 2018 году увидим новые резонансные дела против топ-чиновников. Ожидаются и суды по уже открытым кейсам.

“По Насирову суд уже начался. Передают в суд документы по Мартыненко. Успеют ли их завершить – неизвестно. Затягивать с приговорами в отношении высокопоставленных чиновников рискованно. Потому что в 2018 году на все процессы будет влиять логика президентских выборов, которые состоятся весной 2019-го. Власти нужно будет показать конкретные результаты борьбы с коррупцией. То есть придется кого-то наказать. Степень и жесткость приговоров может варьироваться: реальный или условный срок. Это зависит от доказательств НАБУ и работы адвокатов. Но суды будут находиться под давлением общественного мнения, политической конъюнктуры, и оправдать кого-то из подозреваемых будет рискованно. Как Саакашвили было немного рискованно арестовать. Потому что сразу судья и власти тоже окажутся в роли обвиняемых в пособничестве коррупционерам. Поэтому приговоры будут”, - резюмирует Фесенко.

А вот антикоррупционный суд в 2018 году не заработает. Даже если удастся принять закон об антикоррупционном суде в следующем году, то процесс его формирования займет еще достаточно много времени.

Война на Донбассе

Конфликт на Донбассе в 2018 году не завершится. По прогнозам, эскалации в первой половине следующего года ждать не стоит. Россия будет занята собственными президентскими выборами, а затем проведением домашнего чемпионата мира по футболу. Омрачать это событие усилением противостояния на Донбассе в Кремле вряд ли хотели бы.

А вот во второй половине года ситуация на Донбассе может измениться. Москва, наверняка, попытается использовать его как фактор нестабильности для влияния на ход предвыборной кампании в Украине.

В дипломатическом плане сложно ожидать прорывов по Донбассу. “Будет продолжение разрушения Минского формата”, - считает политолог Руслан Бортник.

“Конкретики по 2018 году нет. Можно играть в отмену Минских договоренностей, но что вместо них? Ответа нет. Не та сегодня ситуация, чтобы мировое сообщество могло продиктовать свою волю России. Поскольку это невозможно, придется учитывать Москву в этом уравнении, которая так или иначе будет участником процесса”, - констатирует политолог Евгений Магда.

По его мнению, для размещения миротворцев на Донбассе в 2018 году, нужна очень высокая динамика в ООН, ведь это решение, которое не принимается в один момент.

“Предполагается, что это будет беспрецедентная по размерам миссия миротворцев ООН. Потому конфликт на Донбассе – крупнейший в Европе за последние 20 лет. Надо учитывать: там накоплено так много разнообразной военной техники, что можно вооружить сразу несколько европейских армий. Соответственно, численность миротворцев должна быть адекватной. По состоянию на сейчас, мы балансируем между консервацией и появлением какого-то консолидированного западного предложения к России по урегулированию, которое должно разрешить Москве сохранить лицо и одновременно окончательно уйти с Донбасса”, - полагает эксперт.

Экономика Украины

Кабинет Министров ожидает в 2018 году рост экономики Украины на уровне 3%. Эксперты считают, что выполнить этот прогноз вполне реально, вот только это недостаточные темпы роста для нынешней ситуации в стране.

Курс гривны в бюджете на 2018 год заложен следующий: 29,3 гривны за доллар – среднегодовой, 30 гривен за доллар – на конец года. По мнению экспертов, удержать курс в этих рамках государству вполне по силам.

Проблемы – это выплата внешнего долга на 4,3 миллиарда долларов, которая запланирована на следующий год и прекращение сотрудничества с МВФ. Возобновление программы с фондом и получение очередного транша – ключевая задача на следующий год. “Важность программы МВФ во многом определяется не только полученными деньгами от фонда, но и показателем того, что страна идет в правильном направлении. Сейчас очень сложно привлечь стратегических иностранных инвесторов в Украину, так как они видят, что даже МВФ не готов выделять новые деньги из-за тех политических процессов, которые не дают стране полноценно развиваться”, - отмечает экономист Дмитрий Чурин.

Мировые тенденции

Американский сенатор Джон Маккейн считает, что 2018 год будет самым сложным и угрожающем для демократии и либерального мирового порядка за последние 70 лет.

США и Дональду Трампу предстоит решить проблему Северной Кореи. И от решения, на которое пойдут в Вашингтоне, будет зависеть стабильность всего мира. Западная пресса прогнозирует, что Трамп сменит госсекретаря Рекса Тиллерсона. В ноябре 2018 года в США пройдут промежуточные выборы в Палату представителей. Это главное испытание для Трампа. Если на выборах победят демократы, то импичмент станет для президента США все более реальной перспективой.

Весь 2018 год Европа проведёт в нервном ожидании марта 2019 года - крайнего срока достижения договорённостей Лондона с 27 членами ЕС об условиях выхода. Представители бизнеса требуют от британских властей достичь ясности намного раньше. Тем временем крупные корпорации, такие как HSBC и Goldman Sach, перемещают рабочие места во Францию и Германию. Роль делового центра перейдет от Лондона к Франкфурту. Также возрастёт популярность Франции среди инвесторов, базировавшихся в Лондоне. У самих англичан, если не будет предложен режим, альтернативный единому рынку, могут начаться трудности с реализацией товаров и трудоустройством. Поэтому на туманном Альбионе возможен ещё один референдум о выходе из ЕС.

Не стоит забывать о Каталонии, события в ней продолжать бурлить. Весной 2018 года пройдут выборы в Италии – они могут привести к очередному повышению градуса популизма на континенте.

2018-й год может стать годом смены целых эпох правителей. На Кубе отойдет от дел семья Кастро. Может смениться король в Саудовской Аравии. Япония готовится к отречению императора Акихито. Что же будет дальше, время покажет.

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