Чубаров просит созвать в сентябре конституционную комиссию по поводу статуса Крыма

Источник: Українські новини

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров выступает за рассмотрение конституционной комиссией проекта изменений в Конституцию о статусе Крыма в первой декаде сентября.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Должна быть срочно созвана конституционная комиссия. Это должно быть в первой декаде сентября. Мы настолько с этим опоздали", - сказал он.

По словам Чубарова, инициировать заседание конституционной комиссии может Президент, премьер-министр или лидеры парламентских фракций.

Депутат считает, что накануне выборов значительное количество украинского политикума не спешит рассматривать резонансные вопросы.

Чубаров отметил, что остались две рабочие сессии Рады 8-го созыва, на протяжении которых можно будет рассмотреть конституционные изменения.

В июне Порошенко призвал конституционную комиссию активизировать работу над разработкой изменений в Основной закон относительно крымскотатарской автономии.

В июле Чубаров сообщил, что рабочая группа уже разработала текст конституционных изменений и 2 законопроекта - "О коренных народах" и "О статусе крымскотатарского народа".