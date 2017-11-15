Найти

15.11.2017

Чубаров: Резолюция ООН усилит давление на РФ

Источник: Корреспондент.net

Резолюция ООН Состояние прав человека в Автономной республике Крым и городе Севастополе (Украина) вскоре может стать основанием для усиления санкций в отношении России. Об заявил в среду, 15 ноября, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время встречи с журналистами.

"Новая резолюция создает условия для усиления дальнейшего давления на Россию. Документ обязательно сыграет свою особую роль при любом возвращении к обсуждению вопроса антироссийских санкций - это основа для усиления санкций… Это гораздо более жесткий вариант резолюции по сравнению с резолюцией прошлого года. В ней говорится о том, что Россия не выполняет решение Международного суда ООН по двум конвенциям. В частности, о том, что Россия не отменила запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и запрет его лидерам проживать на своей земле", - сказал Чубаров.

Он также уточнил, что в документе речь идет о том, что Россия как страна-оккупант обязана избегать введения своего законодательства на территории Крыма, а наоборот - должна обеспечивать действие украинских законов.

Чубаров напомнил, что из 173 государств проект резолюции поддержало 71 государство, против голосовали представители 25 государств, 77 - воздержались. При этом он выразил сожаление, что среди стран, голосовавших против, есть те, которые имеют дипломатические отношения с Украиной и "говорят об особой дружбе с Украиной": Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан.

Напомним, по всем фактам, которые содержатся в проекте резолюции, прокуратура автономии завела уголовные производства.

 

Новости раздела
Украина
15.11.2017
В Харькове испортили авто генконсула РФ
Дипломат обратился в полицию.
Украина
15.11.2017
Госдеп: США продолжают рассматривать предоставление Украине оружия
Митчелл обсудил вопрос предоставления летального вооружения с Порошенко.
Украина
15.11.2017
Саакашвили заявил, что из Украины выдворили его сторонника
Тамаз Шавшишвили был личным фотографом Саакашвили, сообщают СМИ.
Украина
15.11.2017
G7 призвали Киев обновить состав ЦИК
Послы семерки поприветствовали принятие в первом чтении проекта Избирательного кодекса.
Украина
15.11.2017
Евросоюз рекомендует Украине ускорить реформы
Могерини отметила ряд достижений Украины в области реформ.
Украина
15.11.2017
НАБУ показало схему хищений в Минобороны
Детективы НАБУ выяснили, каким образом работала схема в Минобороны.
Украина
14.11.2017
В Украину прибыл с визитом замглавы Госдепа США
Посольство США назвало визит демонстрацией поддержки
Украина
14.11.2017
Геращенко назвала неприемлимыми предложения России охранять миротворцев на Донбассе
Украинская сторона ожидает поддержки в этом вопросе партнеров - членов ООН и Совета Европы
Украина
14.11.2017
Авакову-младшему не изменили меру пресечения
Постановление обжалованию не подлежит.
Украина
14.11.2017
Всемирный банк подсчитал, сколько Украина теряет из-за коррупции
Коррупция мешает расти украинской экономике, уверены в банке.
Украина
14.11.2017
Всемирный банк обещает дать денег на земельную реформу
Также банк готов помочь с финансирование медицинской реформы.
Украина
14.11.2017
Рада приняла госбюджет в первом чтении
В госбюджет-2018 заложены доходы на уровне 877 млрд гривен.
Украина
14.11.2017
Рада одобрила рост акцизов на сигареты на треть
Законопроект принят в первом чтении.
Украина
14.11.2017
Хакеры украли $1 млн из украинского банка
Преступники обналичили деньги в Китае.
Украина
13.11.2017
Курс валют на 14 ноября: гривна укрепляется
Официальная гривна добавила в весе почти три копейки.
Украина
13.11.2017
ВБ расширит поддержку реформ в Украине
Джим Ен Ким отметил важные сферы, которые нуждаются в первоочередных реформах.
Украина
12.11.2017
В Киеве сотни людей вышли на Марш возмущенных
В акции протеста приняли участие около 400 человек.
Украина
12.11.2017
Посол раскритиковал визит политиков Австрии в Крым
Посол Украины в Австрии заявил, что политики Виммер и Йеневайн нарушили нейтралитет Австрии.
Украина
12.11.2017
Украинские военные показали новый 3D радар
Модуль полностью готов к использованию за 10 минут.
Украина
12.11.2017
Украинские самолеты показали на авиасалоне в Дубае
В Дубае представили два транспортных самолета ГП Антонов.
Украина
12.11.2017
Украина увеличила транзит нефти в Европу
Транзит нефти по территории Украины увеличился до 11,738 млн тонн
Украина
11.11.2017
Украинцев могут заставить регистрировать сим-карты: чего ждать абонентам
Украинцы опасаются, что регистрация повлечет за собой утечку их личной информации.
Украина
11.11.2017
Порошенко назначил 113 судей нового Верховного Суда
Церемония назначения и принятия присяги судьями проходит в Кловском дворце в Киеве.
Украина
11.11.2017
Погода на завтра: В Украине небольшие дожди, на юге - солнечно
В Киеве небольшой дождь, днем от 5 до 7 градусов
В Харькове испортили авто генконсула РФ | В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной