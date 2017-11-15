Чубаров: Резолюция ООН усилит давление на РФ

Источник: Корреспондент.net

Резолюция ООН Состояние прав человека в Автономной республике Крым и городе Севастополе (Украина) вскоре может стать основанием для усиления санкций в отношении России. Об заявил в среду, 15 ноября, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время встречи с журналистами.

"Новая резолюция создает условия для усиления дальнейшего давления на Россию. Документ обязательно сыграет свою особую роль при любом возвращении к обсуждению вопроса антироссийских санкций - это основа для усиления санкций… Это гораздо более жесткий вариант резолюции по сравнению с резолюцией прошлого года. В ней говорится о том, что Россия не выполняет решение Международного суда ООН по двум конвенциям. В частности, о том, что Россия не отменила запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и запрет его лидерам проживать на своей земле", - сказал Чубаров.

Он также уточнил, что в документе речь идет о том, что Россия как страна-оккупант обязана избегать введения своего законодательства на территории Крыма, а наоборот - должна обеспечивать действие украинских законов.

Чубаров напомнил, что из 173 государств проект резолюции поддержало 71 государство, против голосовали представители 25 государств, 77 - воздержались. При этом он выразил сожаление, что среди стран, голосовавших против, есть те, которые имеют дипломатические отношения с Украиной и "говорят об особой дружбе с Украиной": Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан.

Напомним, по всем фактам, которые содержатся в проекте резолюции, прокуратура автономии завела уголовные производства.