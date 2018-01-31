31.01.2018
Чубаров уверен в необходимости применения военной силы для освобождения Крыма
Источник: 112.ua
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров уверен в необходимости применения военной силы для освобождения аннексированного Россией Крыма.
Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українські Новини.
"Освобождение Крыма - это комплекс многих мер и факторов. И дипломатических, и политических, и экономических, и, понятно дело, что должен быть фактор военный. Но это все должно быть в комплексе", - заявил он.
При этом Чубаров отказался более подробно рассказывать об использовании военного фактора в освобождении полуострова.
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