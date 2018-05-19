ЧВК Вагнера на Донбассе: обнародованы новые данные

Источник: Корреспондент.net

Служба безопасности Украины опубликовала запись переговоров представителей так называемой частной военной компании Вагнера при штурме Дебальцево в феврале 2015 года. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в субботу, 19 мая.

По данным ведомства, полученная информация является доказательством агрессии России и свидетельствует о значительных потерях российских военных.

Задокументировано, что в самый разгар боев руководитель ЧВК, бывший офицер спецназа Главного управления Генштаба ВС РФ Дмитрий Уткин, отдает команду своему подчиненному Сергею Ковалеву срочно эвакуировать уничтоженные силами АТО под Дебальцево современные образцы российской боевой техники - бронированные разведывательно-дозорные машины КамАЗ-43269 Дозор.

Оперативники СБУ установили, что срочный вывоз Дозоров осуществлялся взводом технического обеспечения ЧВК Вагнера, который возглавлял гражданин РФ Алексей Бородий. Во время боев под Дебальцево он был ранен и эвакуирован на территорию России. Перед этим его приговорили к 4 годам лишения свободы и штрафу в размере 200000 рублей, но вместо отбывания наказания был направлен на Донбасс как наемник ЧВК Вагнера.