01.08.2017
ЦИК: На выборы президента нужны миллиарды
На проведение следующих выборов президента Украины необходимо выделить 2 млрд 355 млн гривен. Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.
"ЦИК утвердила ориентировочный объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе Проведение выборов президента Украины на 2019 в сумме 2 млрд 354 млн 880 тысяч гривен", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в расчетах учтен возможный второй тур голосования.
Также сообщается, что на проведение выборов в Верховную Раду в 2019 году и 2020 году понадобится 1 млрд 858 млн гривен и 36,8 млн гривен соответственно. Расходы на 2020 год определены для проведения промежуточных выборов в пяти одномандатных избирательных округах в случае их назначения.
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