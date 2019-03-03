ЦИК напечатает более 60 млн бюллетеней

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия обнародовала информацию о намерении заключить договор с госпредприятием Полиграфический комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг на изготовление избирательных бюллетеней для голосования за кандидатов на пост президента общей стоимостью 166,36 млн грн. Об этом свидетельствуют данные ProZorro.

В системе ProZorro говорится, что ЦИК намерен заказать услуги по изготовлению и упаковки 60 млн 359 тысяч 600 избирательных бюллетеней.

Услуги у комбината Украина были заказаны путем переговорной процедуры, ссылаясь на закон "О выборах Президента Украины", которым предусматривается, что избирательные бюллетени являются документами строгой отчетности, содержащие степени защиты.

Отмечается, что Полиграфический комбинат Украина - единственное предприятие, обладающее материально-технической базой и производственными мощностями, необходимыми для изготовления избирательных бюллетеней, и может изготовить избирательные бюллетени в необходимом количестве и в сроки, установленные законом.

В соответствии с требованиями законов, ЦИК должен обеспечить изготовление избирательных бюллетеней в течение 16 календарных дней.

Ранее сообщалось, что в годовом плане закупок для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года Центральная избирательная комиссия предусматривает потратить на избирательные бюллетени 158 514 630 грн с НДС.