ЦИК определила порядок дебатов на Суспильном

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия определила очередность предоставления эфирного времени кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко на канале Общественного телевидения и Общественного радио НОТУ для проведения предвыборной агитации. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщает пресс-служба ЦИК.

"Эфирное время кандидатам на пост президента Украины на общественно-политической общенациональном канале Общественного телевидения предоставлено 18 апреля 2019 года в следующей очередности: Зеленскому В.А. - с 20.00 до 20.30, Порошенко П.А. - с 20.51 до 21.21", - говорится в сообщении.

А на Общественном радио - 17 апреля: Зеленскому - с 19.00 до 19.30, Порошенко - с 20.00 до 20.30.

Сегодня также в команде Владимира Зеленского сообщили, что его дебаты на стадионе 19 апреля начнутся в 19:00.

Ранее в штабе Петра Порошенко заявляли, что президент проведет дебаты на стадионе 14 апреля в 14:14, а 19 апреля, в 20:00 будет на дебатах в эфире Суспильного, как того требует закон.

Впрочем, у Порошенко также не исключали его участия на стадионе и в пятницу 19, если оно не будет совпадать по времени с дебатами на Суспильном.

Таким образом, появляется надежда, что оба кандидата все-таки встретятся на дебатах 19 апреля. На НСК Олимпийский дебаты начнутся в 19:00, а время, отведенное Порошенко на Суспильном начинается в 20:51. В то же время, согласно законодательству, если один из кандидатов не явился на дебаты в студию Суспильного, время, отведенное ему, отдается его оппоненту. Захочет ли Порошенко взять двойное время на Суспильном или поедет в это время на стадион пока неизвестно.