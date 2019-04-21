ЦИК опубликовал первые данные подсчета голосов

Украина

Кто разбирается в обертках. Главные тезисы дебатов

На Олимпийском стадионе в Киеве состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Корреспондент.net собрал главные тезисы, которые прозвучали на дебатах.