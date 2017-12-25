ЦИК отказалась зарегистрировать Навального кандидатом в президенты РФ

Источник: 112.ua

Члены ЦИК назвали причиной отказа несоответствие Навального требованиям федерального закона о выборах президента России. Речь идет о наличии у него непогашенной судимости по тяжкой статье УК РФ.

"Рабочая группа подошла к рассмотрению этих документов самым тщательным образом", — сказал член ЦИК Борис Эбзеев. Он подчеркнул, что 8 февраля 2017 года Навальный был осужден Ленинским районным судом города Кирова на пять лет условно. "Преступление, которое было инкриминировано Алексею Анатольевичу Навальному (статья 160 УК РФ), считается тяжким", — подчеркнул Эбзеев. Поэтому ЦИК не может зарегистрировать Навального кандидатом в президенты.

В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что к документам Навального не было никаких претензий. 12 членов ЦИК проголосовали за отказ в регистрации Навального, один воздержался из-за "конфликта интересов".

Перед этим Навальный выступил перед членами ЦИК и заявил, что комиссия и при предыдущем главе Владимире Чурове, и при Элле Памфиловой "представляет собой одно и то же".

Политик подчеркнул, что доказал сфальсифицированность своего приговора в Европейском суде по правам человека, а его участие в выборах разрешается Конституцией России.

Глава ЦИК в ответ на это призвала Навального "не монополизировать право на убеждения" и заметила, что он не единственный оппозиционный политик в России.

"Какое отношение мы (ЦИК, - ред.) имеем к вашей судимости?", — ответила Памфилова Навальному. В свою очередь политик отметил, что ЦИК — самостоятельный орган, который принимает самостоятельные решения. ЦИК, по словам Навального, должен воспринимать все факты, в том числе и то, что ЕСПЧ признал приговор Навальному незаконным. В ответ Памфилова заметила, что Навальный "собирает деньги и оболванивает молодежь". При этом она признала, что у Навального "много сторонников", и добавила, что его оскорбления ее "не задевают".

Алексей Навальный в свою очередь уже объявил о "забастовке избирателей":

"Мы будем разворачивать большую общенациональную кампанию по забастовке, которая будет в себя включать не только агитацию против выборов, но и наблюдение, контроль за явкой. Мы, безусловно, обжалуем это везде, и в Конституционном суде, и повсюду. Но мы понимаем, что это часть одной системы, поэтому – забастовки избирателей".

Отметим, что Навальный подал документы для регистрации кандидатом накануне, 24 декабря.

Ранее в российском ЦИК уже предупреждали, что Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата из-за судимости. Сам политик пытался опротестовать этот запрет.