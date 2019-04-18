ЦИК перенес время проведения теледебатов
Источник: Корреспондент.net
Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг, 18 апреля, приняла решения о переносе теледебатов на Суспильном с 20:00 на 21:00. Об этом сообщила член ЦИК Екатерина Махницька, передает РБК-Украина.
"ЦИК предлагается определить, что теледебаты между кандидатами на пост президента Украины ... организуются и проводятся Национальной Общественной телерадиокомпанией Украины в пятницу перед днем повторного голосования, 19 апреля 2019 в прямом эфире с 21:00 до 22:00 часов, продолжительностью 60 минут эфирного времени", - сообщила Махницкая.
Также в постановлении отмечается, что теледебаты должны пройти по адресу ул. Ильенко, 42, г. Киев.
Как известно, отложить на час теледебаты попросила команда Петра Порошенка, чтобы президент успел принять участие в дебатах на НСК Олимпийский, которые состоятся в 19:00.