ЦИК перенес время проведения теледебатов

За решение проголосовали 15 членов комиссии.

"ЦИК предлагается определить, что теледебаты между кандидатами на пост президента Украины ... организуются и проводятся Национальной Общественной телерадиокомпанией Украины в пятницу перед днем повторного голосования, 19 апреля 2019 в прямом эфире с 21:00 до 22:00 часов, продолжительностью 60 минут эфирного времени", - сообщила Махницкая.

Также в постановлении отмечается, что теледебаты должны пройти по адресу ул. Ильенко, 42, г. Киев.

Как известно, отложить на час теледебаты попросила команда Петра Порошенка, чтобы президент успел принять участие в дебатах на НСК Олимпийский, которые состоятся в 19:00.