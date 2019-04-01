ЦИК подсчитала данные 95% протоколов

Источник: Корреспондент.net

Результаты выборов президента по состоянию на 21:45 выводят во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы.

По результатам подсчета 95% протоколов, Владимир Зеленский набирает 30.24% голосов. Далее идут Петр Порошенко с результатом 15.94% голосов и Юлия Тимошенко - 13.39%. Топ-5 кандидатов замыкают Юрий Бойко (11.56%) и Анатолий Гриценко (6.96%).

Ранее сообщалось, что Порошенко обсудил с Меркель выборы в Украине. Пока считают голоса канцлер Германии поздравила действующего президента с выходом во второй тур выборов.