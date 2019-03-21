ЦИК показала избирательный бюллетень

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия и полиграфкомбинат Украина в четверг, 21 марта, показали, как будет выглядеть бюллетень на выборах президента 31 марта. Соответствующие фото и видео в соцсети Тwitter опубликовала журналист Анастасия Магазова.

Как пишет Левый берег со ссылкой на директора полиграфкомбината Юрия Онищенко, печать бюллетеней идет в круглосуточном режиме и завершится 24 марта.

"Бюллетень в этом году - самый большой по размеру за время независимости - 20 на 80 сантиметров. Стандартная упаковка бюллетеней содержит 500 экземпляров и весит почти 7 килограммов. Мы посчитали, что за время выполнения этого заказа будет более 60 тысяч упаковок бюллетеней", - сказал он.

По состоянию на утро 21 марта полиграфкомбинат Украина напечатал более 90% бюллетеней и передал ЦИК бюллетени для 10 областей. Сегодня передадут еще для четырех областей.

Отмечается, что стоимость одного бюллетеня - 4 гривны 25 копеек.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что если сложить все избирательные бюллетени, напечатанные к выборам президента Украины, в один ряд, то полоса будет длиной 24 354 км.