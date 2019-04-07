ЦИК принимает заявления о смене места голосования

Источник: Корреспондент.net

Граждане Украины с воскресенья, 7 апреля, могут подавать заявления о временной смене места голосования во втором туре выборов президента Украины 21 апреля.



По ее словам, изменяться будет только место голосования без смены основного избирательного адреса.

Сменить место можно будет до 16 апреля - не позднее, чем за пять дней до дня голосования.