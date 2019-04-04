ЦИК призвал кандидатов не обсуждать дебаты

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия призвала кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко воздержаться относительно дискуссии о месте проведение дебатов до официального объявления результатов первого тура выборов. Об этом сообщаила пресс-служба ЦИК в четверг, 4 марта.

Отмечается что до установления Центральной избирательной комиссией результатов голосования в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года проведение предвыборной агитации в любых ее формах является грубым нарушением требований закона, а дискуссии между субъектами избирательного процесса относительно места и условий проведения теледебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация

"Центральная избирательная комиссия призывает всех субъектов избирательного процесса, телерадиокомпании, общественные организации и экспертов на данном этапе не манипулировать общественным мнением относительно проведения теледебатов", - говорится в сообщении.

В ЦИК отмечают, что теледебаты за счет средств Госбюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут. Местом их проведения является местонахождение Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Вместе с тем, кандидаты имеют право проведения предвыборной агитации в других ее формах за счет избирательного фонда. Проведение дебатов считается предвыборной агитацией, которая должна по закону начаться со дня, следующего после назначения повторного голосования, и закончиться в 24 часа последней пятницы перед днем повторного голосования.

Ранее стало известно, что Порошенко в 09:00 5 апреля готов вместе с Зеленским пройти обследование в медицинском пункте стадиона Олимпийский для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.