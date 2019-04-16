ЦИК сформировал состав участковых комиссий

Источник: Корреспондент.net

Окружным избирательным комиссиям удалось добрать 60 тысяч членов участковых избирательных комиссий (УИК) перед вторым туром выборов президента.

По ее словам, наиболее острой эта проблема была более чем 40 округах.

"Отсутствие представлений значительного количества кандидатур в состав УИК, где есть необходимость их формирования по представлению, стало испытанием для многих окружных избирательных комиссий (ОИК). Наиболее острой эта проблема была более чем 40 округах. Это была информация с призывом к нашим граждан присоединиться к этому процессу. Позади полтора дня очень напряженной работы. В результате, почти все соответственно ОИК справились с этой задачей", – сообщила Слипачук.

Она отметила, что впервые за историю украинских выборов в УИК были за такой короткий срок добраны почти 60 тысяч человек, поданных от ОИК.

Глава ЦИК сообщила, что по состоянию на 15:00 вторника в информационной системе Выборы имелась информация о назначении на должности членов УИК 401 тысячи 464 человек.

"В том числе, 195026 по представлению кандидата на пост президента Владимира Зеленского; 147020 по представлению кандидата Петра Порошенко; 59 тысяч 210 человек по представлению глав окружных избирательных комиссий... Это оперативная информация. Она не отражает окончательно всех цифр, которые еще обрабатывают", – добавила глава ЦИК.