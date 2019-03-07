ЦИК собирается на ночное заседание

Источник: Корреспондент.net

В ночь на пятницу, 8 марта, Центральная избирательная комиссия соберется на совещание, на котором рассмотрит вопрос снятия кандидатов с баллотирования на выборах 2019.

Так, заседание Центризбиркома состоится в 00:15 пятницы, 8 марта.

"Во время избирательного процесса не важно, в какое время проходит заседание, ведь в избирательном процессе нет выходных. Следующее заседание ЦИК состоится в 00:15 минут 8 марта. Это связано с тем, что избирательный процесс очень быстротечен. Именно 8 числа ЦИК, согласно закону должен принять решение о поданных заявлениях о снятии кандидатов с баллотирования, а также принять соответствующее постановление по поводу размера и наполнения избирательного бюллетеня", - сообщили в ЦИК.

В комиссии отметили, что информация о наполнении бюллетеня должна немедленно поступить в печатающий полиграфкомбинат.

"Это необходимо для того, чтобы немедленно передать эту информацию государственному предприятию "Полиграфкомбинат "Украина" с тем, чтобы комбинат начал работу по печати бюллетеней", - пояснили в ЦИК.

Так, 7 марта был последним днем, когда кандидаты в президенты могли сняться с выборов президента Украины. ЦИК может принять решение о снятии кандидатов до конца 8 марта.

Отметим, на данный момент с выборов снялись два кандидата - Андрей Садовый и Сергей Кривонос. Также снять свою кандидатуру намеревался Дмитрий Гнап, но по состоянию на утро 7 марта заявление в ЦИК так и не подал. Позже он заявил, что подал заявление в полдень. Кроме того, 7 марта Евгений Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу представителя от Оппоблока Александра Вилкула. Также решение о снятии кандидатуры анонсировал Дмитрий Добродомов.