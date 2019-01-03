ЦИК собирается потратить на выборы Президента 2,3 млрд грн, в Раду - 1,9 млрд грн

Источник: Українські новини

Центральная избирательная комиссия утвердила смету для проведения выборов Президента Украины в 2,35 млрд гривен, для проведения выборов в Верховную Раду - 1,94 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, передают Українські Новини.

Сообщается, что ЦИК утвердил собственную смету в рамках бюджетных программ №6731040 "Проведение выборов Президента Украины" и №6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины".

Также ЦИК утвердил смету по выполнению бюджетной программы №6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" на уровне 223,5 млн гривен.

"Также утверждена смета расходов Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 на сумму 266 млн 30 тыс. 808 гривен", - сказано в сообщении пресс-службы комиссии.

Кроме этого, ЦИК приняла порядок контроля за целевым использованием средств государственного бюджета, выделяемых на подготовку и проведение выборов Президента и Рады.

Отмечается, что данное постановление вступит в силу после принятия Министерством финансов соответствующего решения.