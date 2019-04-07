ЦИК утвердила форму бюллетеня на второй тур
Источник: Корреспондент.net
Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня ко второму туру президентских выборов 2019 года.
"Установить, что текст избирательного бюллетеня для повторного голосования по очередным выборам печатается только с одной стороны, на государственном языке, на одном листе размером 200 на 155 мм, голубовато-серого цвета, с защитным знаком и защитными волокнами, с использованием защитных графических элементов", - сказал он.
Защитные элементы бюллетеня имеют флюоресценцию под действием ультрафиолета.
"Изготовить избирательные бюллетени для повторного голосования 21 апреля 2019 года для каждого обычного и зарубежного избирательного участка в количестве, которое на полпроцента превышает количество избирателей, которые относятся к избирательному участку по состоянию на 6 апреля", - добавил Радченко.