ЦИК утвердила форму бюллетеня на второй тур

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня ко второму туру президентских выборов 2019 года.

"Установить, что текст избирательного бюллетеня для повторного голосования по очередным выборам печатается только с одной стороны, на государственном языке, на одном листе размером 200 на 155 мм, голубовато-серого цвета, с защитным знаком и защитными волокнами, с использованием защитных графических элементов", - сказал он.

Защитные элементы бюллетеня имеют флюоресценцию под действием ультрафиолета.

"Изготовить избирательные бюллетени для повторного голосования 21 апреля 2019 года для каждого обычного и зарубежного избирательного участка в количестве, которое на полпроцента превышает количество избирателей, которые относятся к избирательному участку по состоянию на 6 апреля", - добавил Радченко.