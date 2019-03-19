ЦИК увеличила расходы на выборы

Источник: Корреспондент.net

Центральная избирательная комиссия внесла изменения в смету своих расходов на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины, увеличив расходы на 720 тысяч гривен за счет уменьшения резерва. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает пресс-служба ЦИК.

Изменения внесены в связи с обращением Министерства иностранных дел Украины по "дополнительной потребности в средствах, вызванной необходимостью дополнительного приобретения конвертов и рассылки приглашений избирателям... что связано с отнесением избирателей из РФ к Финляндии, Грузии и Казахстану, а также увеличением избирателей заграничных участков Республики Польша".

Отмечается, что соответствующие изменения были внесены и в Распределение средств Государственного бюджета Украины, выделенных на президентские выборы.