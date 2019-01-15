ЦИК зарегистрировала троих кандидатов в президенты

Источник: Корреспондент.net

Председатель партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко, лидер партии Наши Евгений Мураев и внефракционный народный депутат Виталий Куприй официально зарегистрированы кандидатами на пост президента Украины.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, на данный момент зарегистрированы уже восемь кандидатов на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

Ранее ЦИК официально зарегистрировала пять кандидатов на пост президента Украины. На прошлой неделе ими стали мэр Львова, лидер партии Самопомощь Андрей Садовой, лидер партии Общественно-политическое движение Справедливость Валентин Наливайченко, лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин и самовыдвиженец Виталий Скоцик.

Первым кандидатом в президенты стал бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко – ЦИК зарегистрировала его кандидатом 4 января.