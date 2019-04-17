ЦИК заявила об угрозе срыва голосования в зоне ООС

В ЦИК объясняют, что такая ситуация возникла вследствие того, что территория указанного избирательного округа расположена непосредственно в зоне проведения ООС.

Комиссия отмечает, что ОИК обязана сформировать состав участковых избирательных комиссий соответствующего территориального избирательного округа, ведь отсутствие участковых избирательных комиссий сделает невозможным организацию и проведение повторного голосования 21 апреля.

"Следовательно, Комиссия обязала окружную избирательную комиссию территориального избирательного округа №59 в 24 часа 17 апреля 2019 года включительно сформировать состав участковых избирательных комиссий по выборам президента Украины в пределах ТИО №59 и до 12 часов 18 апреля 2019 года включительно прислать Центральной избирательной комиссии все соответствующие постановления окружной избирательной комиссии", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что окружным избирательным комиссиям удалось добрать 60 тысяч членов участковых избирательных комиссий. В информационной системе Выборы имеется информация относительно назначения на должности членов УИК 401 тысячи 464 человек.

Ранее в Центризбиркоме отмечали, что перед вторым туром выборов в ряде областей и в Киеве не хватает членов избирательных комиссий.