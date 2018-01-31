Цитрусовые и бананы в Варшаве стоят дешевле, чем в Киеве

Источник: Українські новини

Украинская Ассоциация поставщиков торговых сетей проанализировала цены и ее динамику на фрукты в Украине и Польше за первые 20 дней января по данным "АПК-Информ". Об этом сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Исследование проходило на оптовых рынках "Столичный" в Киеве и "Бронише" в Варшаве.

Килограмм апельсинов на "Столичном" рынке стоил 40 грн, а на "Бронише" - 32 грн. В Украине цена снизилась на 5 грн, или 11%, в то время, как в Польше она практически не изменилась.

А вот мандарины и лимоны после новогодних праздников снизились в цене на украинском оптовом рынке за две первые декады января. В Польше же цены немного выросли.

На рынке "Столичном" за лимоны нужно выложить 38 грн, а за мандарины - 35 грн за килограмм. Поляки платили за лимоны 38 грн, а за мандарины 33 грн. Для нас лимоны подешевели на 7 грн, или 16%, а мандарины на 5 грн, или 12%. В Польше происходило незначительный рост на 1 грн, или 3%. Динамика цен на цитрусовые подчеркивает завышения цен на эти фрукты в нашей стране перед Рождеством Христовым и Новым годом.

За первые двадцать дней января существенно подорожали бананы. На киевском рынке стоимость этого продукта составляет 37 грн, а на варшавском - 34 грн. В нашей стране банан за 20 дней 2018 добавил 7,5 грн, или 25%. У соседей подорожание составило 1,8 грн, или 6%. Основной причиной роста цен на бананы является повышение стоимости на международных рынках. Кроме того, в Украине подорожание бананов усиливалось девальвацией гривны и опасениями дальнейшего снижения курса.

На 19 января 2018 г. цена на отечественные яблоки составляла в среднем на "Столичном" рынке 15 грн за килограмм, тогда как на "Бронише" - 49. Таким образом, за первые две декады января на киевском оптовом рынке цена поднялась на 2 грн, или 15%. В Варшаве стоимость выросла на 10,1 грн, или на 26%. Но яблоки отечественные и яблоки европейские значительно отличаются, как по сортам, так и по размеру. Принятый в Европе стандарт - это большое отборное яблоко.