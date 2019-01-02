CNN назвал оккупированный Крым российским: украинские дипломаты ответили

Источник: Українські новини

В новогоднем материале американский телеканал CNN назвал оккупированный Крым российской территорией. Украинская дипломатия оперативно отреагировала на инцидент.

Ответ обнародовали на странице украинского посольства в США в соцсети Twitter, пишет "24 канал"

"Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь – это украинский город на Крымском полуострове, который оккупирован Россией. Не следуйте российским материалам", – говорится в сообщении посольства в Twitter.

В статье CNN о встрече Нового года во всем мире фото из оккупированного Симферополя подписано как "Фейерверк над центральным Симферополем, Россия". Автором фото указан Сергей Малгавко из ТАСС. Скриншот из материала CNN опубликовал Эмиль Салманов и иронично отметил: "Если вы вдруг забыли, где расположен Симферополь, CNN вам с радостью напомнит".