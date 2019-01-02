02.01.2019
CNN назвал оккупированный Крым российским: украинские дипломаты ответили
Источник: Українські новини
В новогоднем материале американский телеканал CNN назвал оккупированный Крым российской территорией. Украинская дипломатия оперативно отреагировала на инцидент.
Ответ обнародовали на странице украинского посольства в США в соцсети Twitter, пишет "24 канал"
"Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь – это украинский город на Крымском полуострове, который оккупирован Россией. Не следуйте российским материалам", – говорится в сообщении посольства в Twitter.
В статье CNN о встрече Нового года во всем мире фото из оккупированного Симферополя подписано как "Фейерверк над центральным Симферополем, Россия". Автором фото указан Сергей Малгавко из ТАСС. Скриншот из материала CNN опубликовал Эмиль Салманов и иронично отметил: "Если вы вдруг забыли, где расположен Симферополь, CNN вам с радостью напомнит".
Новости раздела
Украина
02.01.2019
На Закарпатье без света десятки населенных пунктов
В некоторых районах Закарпатской области налипание снега вызвало падения деревьев на дороги и придомовые территории.
Украина
02.01.2019
На малую приватизацию утверждены 792 объекта - ФГИ
Фонд государственного имущества Украины утвердил для продажи в 2019 году около 800 объектов малой приватизации.
Украина
02.01.2019
Налоги, пенсии и секс. Законы, заработавшие в 2019
В 2019 году украинцев ждет ряд нововведений – повышение минимальных зарплат и пенсий, новые тарифы и штрафы, изменения в уголовный кодекс и продолжение пенсионной реформы.
Украина
02.01.2019
НАБУ разрешили не заводить дело на Порошенко
Суд в Киеве отказался обязать НАБУ открыть уголовное производство против президента по возможным злоупотреблениям.
Украина
02.01.2019
В Украине корью заболели более 54 тысяч человек
Самые высокие показатели заболеваемости корью в течение прошлого года сохранялись в западных областях.
Украина
02.01.2019
Порошенко озвучил новые приоритеты в торговле с ЕС
Речь идет об усилении таможенного сотрудничества, заключении соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции и об адаптации законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер.
Украина
02.01.2019
Украина нарастила экспорт зерновых
Украина экспортировала более 10,3 млн тонн пшеницы, из которых 6,4 млн тонн - продовольственной и почти 4 млн тонн фуражной.
Украина
02.01.2019
В Украине заявили о рекордном восстановлении лесов
В 2018 году в Украине воссоздано лесов на общей площади 43,7 тысяч гектаров, из которых создано новых лесов - 1,9 тыс. га.
Украина
01.01.2019
Новый глава ОБСЕ посетит Донбасс
Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил подробные планы визита.
Украина
01.01.2019
Предстоятель ПЦУ Епифаний пожелал украинцам мира и возвращения Крыма
Епифаний поздравил украинцев с Новым годом.
Украина
01.01.2019
Зеленский в эфире "1+1" выступил вместо Порошенко и объявил о выдвижении в президенты
Лидер "Квартал 95" Владимир Зеленский заявил о выдвижении себя на пост президента Украины. Об этом он объявил в эфире телеканала "1+1".
Украина
01.01.2019
Вступил в силу закон о госбюджете на 2019 год
Доходы и расходы в 2019 году превысят триллион гривен. Объем дефицита определили в размере почти 90 миллиардов гривен.
Украина
01.01.2019
Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Президент с женой вечер 31 декабря провел возле главной елки страны на Софиевской площади в Киеве.
Украина
01.01.2019
Как встречали Новый год у главной елки Украины
Новый год на Софиевской площади встретили гимном Украины и танцами. Празднование продолжалось до утра.
Украина
01.01.2019
Сепаратисты обстреляли позиции сил ООС на Донбассе
Вблизи населенного пункта Гнутово противник выпустил мину 82-го калибра по позициям подразделений Объединенных сил.
Украина
01.01.2019
Канада и Британия стали послами НАТО в Киеве
Впервые дипломатические миссии сразу двух стран стали контактными посольствами НАТО в Украине.
Украина
01.01.2019
В Украине увеличился прожиточный минимум
С сегодняшнего дня он составляет 1853 гривен, однако, до конца года будет повышен еще дважды.
Украина
31.12.2018
Порошенко встретит Новый год в Карпатах
Порошенко Новый год встретит в резиденции в Карпатах
Украина
30.12.2018
В Карпатах упал метеорит
Двухкилограммовый хандрит рухнул на гараж жителя села Замагора. Находку передали в музей гуцульской магии.
Украина
30.12.2018
Семьям пленных моряков выплатили по 100 тыс. грн
Правительство выплатило всем 24 семьям украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива, по 100 тысяч гривен.
Украина
30.12.2018
Украинцы смогут посещать страны Балтии по ID-карте
Вскоре украинцы смогут посещать страны Балтии без заграничного паспорта, а только по внутренним ID-картам.
Украина
30.12.2018
В центре Ивано-Франковска застрелили мужчину
В Ивано-Франковске застрелили мужчину, по области объявили план Сирена для розыска и задержания злоумышленников.
Украина
30.12.2018
Киев заявляет о саботаже решения ЕСПЧ по морякам
Украина готовит для передачи в Европейский суд по правам человека данные о невыполнении решения суда по захваченным морякам.