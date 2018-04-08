CNN: Северная Корея и США тайно готовят переговоры

Источник: Корреспондент.net

Представители США и КНДР проводят прямые секретные переговоры для подготовки встречи американского президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Источники сообщили телеканалу, что в подготовке саммита участвует директор ЦРУ Майк Помпео вместе с рядом своих сотрудников.

Утверждается, что американские и северокорейские представители разведки говорили несколько раз и даже встречались на территории третьей страны для обсуждения места будущих переговоров.

Собеседники CNN сообщили, что представители КНДР настаивают на встрече в Пхеньяне, однако неясно, согласится ли с такой идеей Белый дом. Также звучало предложение выбрать столицу Монголии Улан-Батор для переговоров лидеров двух стран.

Телеканал отмечает, что консультации должны подготовить почву для будущей встречи Помпео с его северокорейским коллегой.