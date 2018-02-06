Constantine представил песню для Евровидения-2018

Источник: Корреспондент.net

Участник Нацотбора-2018 – украинский исполнитель Constantine – презентовал конкурсную композицию "Місто", с которой будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2018.

По словам музыканта, это его первая украиноязычная композиция в репертуаре и написала она специально для Национального отбора.

"Ульяне Кушик – вокалистке и автору слов этой песни – удалось полностью воссоздать ту атмосферу, которую я вложил, когда писал музыку. Ведь мы все обжигаемся и знаем, что такое слезы и расставания. Но главное – помнить, что потом всегда случается чудо! Мы оживаем и снова начинаем замечать, как прекрасен мир вокруг", – прокомментировал выход песни Constantine.



Как известно, Национальный отбор на Евровидение-2018 стартует уже 10 февраля.