"Cпи спокійно": волонтери створили додаток-будильник, що збирає гроші для АТО

Источник: Українська правда

З'явився безкоштовний мобільний додаток Wake App in Peace, який допомагатиме волонтерам збирати гроші для допомоги українським військовим.

Рінгтоном благодійного будильника стала пісня "Колискова", слова до якої написав Сергій Жадан, а виконали гурт "Лінія Маннергейма" і Саша Кольцова.

Його можна завантажити у Google Play і App Store.

Розробники наголошують, що кожен користувач додатку самостійно визначатиме, яку суму коштів буде списано з його рахунку за кожну "зайву" хвилину сну.

Кошти відраховуватимуться з банківської картки, яку можна прив'язати до додатка.

Зашифровані дані картки будуть надійно захищені технологіями Visa та Mastercard згідно із сертифікатом безпеки PCI DSS Level 1.

"Додаток — це креатив. А пісня, яка буде рінгтоном, — мистецтво. Сама по собі пісня дуже красива. Сергій — геніальний поет. У Саші дуже приємний і чуттєвий вокал. Для мене велика честь щось зробити з ними разом", – зазначає засновника фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

За словами автора "Колискової" Сергія Жадана, специфіка проекту полягала в тому, що музикантам потрібно було створити "антибудильникову" пісню, яка б не будила, а заколисувала.

"Логіка проста: чим більше людина спатиме, тим більше допомоги отримає військо. Ми звернулися до Саші Кольцової, запросили у проект, вона погодилась, і ми записали пісню. Саша і Олег Каданов із "Лінії Маннергейма" розклали її на два голоси. Записали пісню у Харкові", – пояснює поет.

https://soundcloud.com/savelife/kolyskova

"Я рада, що мій голос допоможе захистити життя та здоров'я наших військових. Так сталось, що волонтери вже не перший рік беруть на себе найактуальніші потреби армійців, захищаючи їх не лише від уражень, а й від наслідків корупції та крадіжок у самій армії. Допомагаючи фонду "Повернись живим", я впевнена, що зібрані кошти будуть витрачені за призначенням", – каже Саша Кольцова.

Артем Карелін, автор ідеї додатку, каже, що мета його створення – позбавити будь-яких незручностей тих, хто бажає допомогти армії.

"Тепер не потрібно відкладати гроші чи шукати банкомат, щоб надіслати гроші волонтерам. Не треба навіть шукати номер картки фонду, щоб переказати кошти. Це новий крок у справі благодійності", – закликає він.