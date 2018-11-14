Cуд в Турции отменил приговор в отношении журналистки Wall Street Journal

Источник: DW

Турецкий суд отменил приговор в отношении корреспондента американского издания Wall Street Journal Айлы Альбайрак. Об этом она сама сообщила в своем Twitter в среду, 14 ноября, назвав произошедшей с ней "черной комедией".

В октябре 2017 года журналистка, имеющая финское и турецкое гражданство, была осуждена на два года и один месяц тюремного заключения за "пропаганду террора". Причиной судебного решения стала опубликованная ею в 2015 году статья о конфликте между турецким правительством и запрещенной Курдской рабочей партией (КРП).

После подавления попытки военного переворота в Турции в 2016 году президент страны Реджеп Тайип Эрдоган своими указами прекратил деятельность 70 газет, 20 журналов, 34 радиостанций, 30 издательств и 33 телеканалов. По данным турецкого Союза журналистов на июль 2018 года, в Турции за решеткой находились 143 журналиста.