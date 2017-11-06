06.11.2017
Cудебные заседания об экстрадиции Пучдемона в Испанию начнутся 17 ноября, - источник
Источник: 112.ua
Слушания об экстрадиции отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и министров в Испанию начнутся 17 ноября в Брюсселе. Об этом сообщает агенство AFP в Twitter со ссылкой на источники в суде.
Адвокат Пучдемона Поль Бекар намерен добиваться отказа Бельгии от исполнения европейского ордера на арест его клиента, выданного Испанией, мотивируя это возможной предвзятостью и политизированным характером суда, который ожидает экс-главу Каталонии в Мадриде.
Новости раздела
Мир
04.11.2017
Волкер анонсировал встречу с Сурковым по миротворцам на Донбассе в Белграде
Волкер сообщил, что встреча с Сурковым по Донбассу пройдет 13 ноября в Белграде
Мир
04.11.2017
В США совершено нападение на бывшего кандидата в президенты США Рэнда Пола
Неизвестный мужчина ворвался домой к сенатору и напал на него
Мир
04.11.2017
Обвинение в педофилии и неуместный каминг-аут: Как рассыпается "Карточный домик" Кевина Спейси
"Эффект Вайнштейна" продолжает бродить по "планете Голливуд". Теперь в центре внимания – звезда сериала "Карточный домик" Кевин Спейси
Мир
04.11.2017
Трампу могут предложить три варианта предоставления Украине оборонительного оружия
У Украины есть шанс получить грант на 47 млн долл. для закупки американского оружия
Мир
03.11.2017
В Германии "омолаживали" автомобили для Украины
Обнаружены 82 машины, завезенные по этой схеме.
Мир
03.11.2017
США нанесли авиаудар по ИГ в Сомали – СМИ
Это якобы был первый удар ВВС США по исламистам в Сомали.
Мир
02.11.2017
США: Россия раскручивает референдум о независимости Шотландии
Сенатор США заподозрил российских хакеров в дестабилизации обстановки в мире.
Мир
02.11.2017
В пирамиде Хеопса нашли комнату с помощью космических лучей
При открытии использовались те же принципы, как при поиске бозона Хиггса.
Мир
02.11.2017
ГПУ готовит новые запросы в США по Манафорту
Генпрокуратура расследует два дела, в которых фигурирует Пол Манафорт.
Мир
02.11.2017
Арестованы восемь членов правительства Каталонии
Чиновников обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.
Мир
01.11.2017
Наезд на велосипедистов в Нью-Йорке: террорист в записке признался в верности ИГИЛ
Пока правоохранители не установили прямых связей между подозреваемым и преступной организацией