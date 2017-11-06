Cудебные заседания об экстрадиции Пучдемона в Испанию начнутся 17 ноября, - источник

Источник: 112.ua

Слушания об экстрадиции отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и министров в Испанию начнутся 17 ноября в Брюсселе. Об этом сообщает агенство AFP в Twitter со ссылкой на источники в суде.

Адвокат Пучдемона Поль Бекар намерен добиваться отказа Бельгии от исполнения европейского ордера на арест его клиента, выданного Испанией, мотивируя это возможной предвзятостью и политизированным характером суда, который ожидает экс-главу Каталонии в Мадриде.