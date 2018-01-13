Цукерберг потерял почти 3 млрд долл. после заявления об изменениях в Facebook

Источник: 112.ua

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга упало на 2,9 млрд долл. после того, как стало известно, что социальная сеть поменяет алгоритм новостной ленты. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что после заявления о грядущих изменениях акции компании упали на 3,9%. По данным издания, состояние Цукерберга упало до 74,4 млрд долл.

Ранее Financial Times писала, что Facebook намерен снизить приоритет публикаций от брендов и СМИ и уделить больше внимания постам от родственников и друзей пользователя.

Цукерберг подтвердил эти изменения. По его словам, в Facebook поступало множество обращений о том, что контент от публичных страниц компаний и СМИ практически полностью заполняет ленту.

Также основатель соцсети добавил, что, согласно исследованиям, контент от близких людей лучше сказывается на состоянии пользователей, чем другие публикации.

При этом он не стал скрывать, что такие нововведения снизят время, которое пользователи проводят в соцсети. Тем не менее Цукерберг уверен, что это время сможет стать более ценным.