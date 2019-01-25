Цукерберг решил объединить обмен сообщениями в WhatsApp, Instagram и Facebook

Источник: Українські новини

Главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг планирует объединить службы обмена сообщениями социальных сетей - WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.

Этот шаг требует от тысячи работников Facebook перенастроить функцию WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger на своих основных уровнях. Хотя все три службы будут продолжать работать как отдельные приложения, их инфраструктура обмена сообщениями будет унифицирована.

Facebook все еще находится на ранних стадиях разработки этой идеи и планирует завершить ее до конца этого года или в начале 2020.

Цукерберг также хочет встроить всем приложениям шифрование, которое защищает сообщения от просмотра кого-то, кроме участников разговора. После того, как изменения вступят в силу, пользователь Facebook сможет направить зашифрованное сообщение тому, у кого есть, например, только аккаунт WhatsApp, но нет в Messenger. Сейчас это невозможно, поскольку программы являются разделенными.

Объединяя структуру приложений, Цукерберг хочет увеличить пользу от социальной сети, сохранив миллиарды пользователей. Если пользователи чаще взаимодействуют с приложениями Facebook, компания может также создать свой рекламный бизнес или добавить новые услуги, чтобы заработать дополнительные средства.