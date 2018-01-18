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18.01.2018

Цунами популистов, кровавые режимы и гендерные войны: Как обстояли дела в 2017 году с правами человека в мире

Источник: 112.ua

Международная организация Human Rights Watch обнародовала годовой доклад о ситуации с правами человека в мире. С какими вызовами пришлось столкнуться демократии в 2017 году, к чему это привело и, главное, какое место в этой борьбе отвели Украине?

Главный враг - популизм

Согласно докладу, основная проблема, с которой столкнулась мировая демократия в 2017 году – это популизм. "Мир захлестывало настоящее цунами политиков, которые претендовали на выражение "воли народа", но в итоге демонизировали непопулярные меньшинства, подрывали принципы прав человека и сеяли недоверие к демократическим институтам", - подчеркивается в нем.

Ее возникновение автора доклада называют вполне объективным. Популисты воспользовались миграцией центров экономического роста и неравенством, связанным с глобализацией, автоматизацией производства и новыми технологиями; страхом утраты культурной идентичности в условиях, когда доступность транспорта и коммуникаций способствует массовому наплыву мигрантов, ищущих убежища от войны, репрессий, бедности и климатических изменений; мировоззренческим разрыв между космополитическими элитами, которые поддерживают новые тренды и являются их бенефициарами, и теми, кого современный мир лишает уверенности в завтрашнем дне; наконец, ростом числа громких терактов, которые идеальны для разжигания ксенофобии и исламофобии. Дело стояло за малым - обвинить во всех бедах уязвимые меньшинства и тех, к кому социальное большинство и так настроено не слишком доброжелательно, - и тотальное наступление на базовые принципы прав человека (инклюзивность, толерантность и уважение) обеспечено.

Как пример торжества популизма в докладе приводится ситуация, которая сложилась в прошлом году в Венесуэле. "Президент Николас Мадуро продолжал уничтожать демократию и экономику под флагом защиты обездоленных от так называемых "империалистов". Однако, чем более жестоким и автократическим становился его режим, тем более очевидно проявлялись коррупция и неэффективный менеджмент в экономике", - говорится в докладе.

Казалось, демократические институции не выстоят, но по итогах 2017 года стало понятно, что это возможно, если не бояться защищать права и свободы человека. В этом случае автора доклада в пример ставят Францию. "Во время своей предвыборной кампании нынешний президент Эммануэль Макрон открыто заявил о приверженности демократическим принципам, решительно отмежевавшись от попыток Национального фронта играть на антимусульманских и антииммигрантских настроениях. Его победа на президентских выбора и победа его партии в парламенте продемонстрировали, что большинство французов не приемлет конфронтационных идей Национального фронта", - отмечается в докладе.

При этом добавляется, что, пробыв достаточно недолгое время в президентском кресле, Макрон успел выделится также во внешней политике. В частности, принципиальностью в отношении автократических режимов в России, Турции и Венесуэле, а также готовностью поддержать более решительные действия Евросоюза в связи с наступлением на права человека в Польше и Венгрии.

Также, согласно докладу, свою готовность защищать демократию в 2017 году особенно показало американское общество. Да, лидером страны благодаря идеям ненависти к иммигрантам из Мексики, беженцам-мусульманам и другим расовым и этническим меньшинствам, не говоря уже о нескрываемом мужском шовинизме, стал Дональд Трамп. Но, его приход ко власти вызвал в стране мощный отпор со стороны активистских групп, журналистов, адвокатов, судей, отдельных граждан, а порой даже его сторонников. Это позволило во многом купировать ущерб, прежде всего в части попыток Белого дома дискриминировать мусульман, пытающихся приехать в США или получить там убежище, демонтировать систему гарантий здравоохранения и запретить трансгендерам служить в армии.

Бывали также случаи, когда популизм в отдельных странах подавляли мировые сообщества. Как пример, авторы доклада приводят Польшу. На внутреннюю политику этой страны сильно повлияло всеобщее давление Европейского Союза. Так, под угрозой санкций в Варшаве на время отказались от судебной реформы, которая могла подорвать независимость судов и верховенство права.

Разобщенность играет на руку кровавым режимам

Борьба с популизмом, по убеждению авторов доклада, привела к тому, что многие государства, особенно западные, стали более интровертными, а мир в целом – более разобщенным. Это развязало руки многим кровавым режимам и их покровителям.

Так, президент Реджеп Тайип Эрдоган безнаказанно расправился с демократической системой Турции, пока Евросоюз был озабочен тем, чтобы заручиться его помощью для перекрытия потока беженцев в Европу. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси подавил в Египте общественное недовольство при почти полном бездействии со стороны США или Евросоюза, купившихся на его риторику о борьбе с терроризмом, хотя это скорее было на руку боевикам-исламистам. При молчаливом одобрении со стороны Запада новый наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман руководил арабской коалицией против хуситов и их союзников в йеменском конфликте, и действия коалиции сопровождались бомбежками и блокадами гражданского населения.

Действия президента РФ Владимира Путина по подавлению противников его затяжного пребывания у власти встретили лишь слабое сопротивление в зарубежных столицах, которые уделяли большее внимание российской политике в Украине и Сирии. Столь же слабой была и реакция на репрессии, развернутые председателем КНР Си Цзиньпином, хотя эти репрессии были самыми жесткими со времен событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г.

При этом подчеркивается, что наиболее наглядной цена отказа от противодействия наступлению популистов на права человека проявилась в Бирме.

 

"Со стороны буддийских экстремистов, высокопоставленных военных и отдельных членов гражданского правительства были созданы предпосылки для этнической чистки в отношении мусульман-рохинджа (рохинья)… Военная операция вылилась в бойню, массовые изнасилования и поджоги по меньшей мере в 340 деревнях народности. В соседнюю Бангладеш, спасая свою жизнь, бежали больше 640 тысяч человек. Тем не менее западные государства, которые долгое время активно интересовались происходящим в Бирме, не торопились реагировать даже на уровне адресных финансовых и визовых санкций в отношении генералов, стоящих за этими преступлениями против человечности", - отмечается в докладе.

Государства "второго эшелона" занимают место лидеров

В такой сложной обстановке вырисовалась еще одна тенденция – в 2017 году роль лидеров в борьбе за права человека стали брать на себя некоторые государства "второго эшелона". Согласно докладу, объединяясь в широкие коалиции, они доказали свою способность играть весомую роль в деле защиты прав человека.

К примеру, приводится уже упомянутая ситуация с Йеменом. Во время молчания мировых лидеров с инициативой проведения независимого международного расследования нарушений в стране выступили Нидерланды, к которым в итоге присоединились Канада, Бельгия, Ирландия и Люксембург.

В случае со специальным трибуналом по Сирии лидирующую роль сыграло микрогосударство Лихтенштейн, которому удалось собрать широкую коалицию. При поддержке этой коалиции Генеральная Ассамблея в итоге 105-ю голосами против 15-ти проголосовала за создание механизма по сбору фактов и формированию дел для обвинения, когда появится доступ в места совершения нарушений в Сирии.

Бои за права женщин и ЛГБТ все еще актуальны

Отдельное внимание в докладе Human Rights Watch уделяется нарушению прав женщин и сексуальных и гендерных меньшинств. В частности, к числу стран, в которых продолжается женоненавистническая политика причислена Россия (там отменили уголовную ответственность по определенным ситуациям семейного насилия) и Польша (в стране очень суровое законодательство об абортах, а теперь еще там взялись ограничивать доступность экстренной контрацепции).

В то же время среди сторонников феминисткой политики отмечены Канада (Оттава сделала обеспечение гендерного равенства одним из главных пунктов своих программ помощи), Франция (Париж объявил о новых мерах по борьбе с гендерным насилием и сексуальными притеснениями), Тунис, Иордания и Ливан (там были отменены уголовные нормы, позволявшие насильникам избежать наказания в случае заключения брака с жертвой).

Согласно докладу, сексуальные и гендерные меньшинства остаются типичными мишенями для правительств стран, стремящихся заручиться поддержкой консервативного электората, причем нередко это использовалось политиками для отвлечения внимания от собственных провалов. К примеру, Россия, Индонезия, Танзания, Азербайджан.

При этом отмечается, что в 2017 году на международных форумах бесповоротно перешли в лагерь сторонников прав ЛГБТ латиноамериканские страны. Однополые отношения за последние годы были декриминализованы в Мозамбике, Белизе, Науру и на Сейшелах.

Украина - не Бирма, но права человека страдают

К сожалению, за последний год в Human Rights Watch не увидели в Украине особых достижений в борьбе за права человека. То есть, исходя из доклада, грубо говоря, в 2017 году их вообще не было ни во внутренней политике государства, ни во внешней.

В организации отметили, что на протяжении всего прошлого года на востоке Украины неоднократно нарушались обеими сторонами конфликта минские соглашения, что создавало угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры. "По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), на середину ноября 2017 г. были убиты или ранены 425 гражданских лиц – больше чем за весь 2016-й год", - отмечается в докладе.

Также, согласно докладу, с обеих сторон вооруженного конфликта на Донбассе сохранялась тотальная безнаказанность за пытки и незаконные содержания под стражей пленных. В качестве примера приводится осуждение военным трибуналом Донецка ученого с проукраинскими взглядами Игоря Козловского к 2,8 годам тюрьмы по сфабрикованному делу о хранении оружия, задержание проукраинского блогера Станислава Асеева, незаконное задержание СБУ Днепропетровской области и пытки Дарьи Мастикашевой.

В оккупированном Крыму в это время, как и годом ранее, преследовали проукраинских активистов и крымских татар за их мирное несогласие с оккупацией полуострова.

Помимо этого в докладе отмечается, что правительство Украины не смогло или не захотело привлечь к ответственности тех, кто совершал преступления в прошлом. В частности, речь о преступлениях против участников событий Евромайдана и во время массовых беспорядков в Одессе в 2014 году.

Также авторы доклада утверждают, что в 2017 году в Украине происходило дальнейшее ограничение медийного плюрализма, свободы выражения мнений и ассоциации. "Причем наличие новых законопроектов дает основания предполагать, что эта тенденция продолжится", - подчеркивается в докладе.

В качестве примеров приводится запрет российских соцсетей, программного обеспечения, поисковиков и сайтов многих СМИ; отсутствие реальных шагов по расследованию деятельности проправительственного сайта "Миротворец", который в 2016 – 2017 годах публиковал персональные данные журналистов, работающих на неконтролируемых украинским правительством территориях; депортация российских и испанских журналистов, а также убийство известного журналиста Павла Шеремета, которое до сих пор не раскрыто, как и нападение в том же году на студию телеканала "Интер".

Кроме этого, в докладе подчеркивается, что в Украине на бытовом уровне по прежнему широко распространена гомофобия и трансфобия. Ежегодно от острой боли страдают десятки тысяч онкобольных на поздних стадиях рака, потому что обеспечение доступности перорального морфина для таких пациентов реализовано не в полном объеме, а медики часто не обладают надлежащими знаниями и навыками в области лечения такой боли или попросту не хотят менять привычные практики.

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Однако вывод Human Rights Watch в общем утешителен – несмотря на все случаи в мире вопиющего нарушения прав человека в 2017 году, есть надежда, что в будущем ситуация все же будет меняться.

 

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