Данилко заявил, что ему и "первый Майдан не нравился"

Источник: Українські новини

Исполнитель роли Верки Сердючки Андрей Данилко рассказал, что оба Майдана считал театром, и потому ему не нравился ни первый, ни второй. Об этом он сообщил в своем интервью Дмитрию Гордону на телеканале.

На вопрос Гордона, был ли благом для Украины последний Майдан, Данилко заявил: "Нет. Мне и первый не нравился, честно скажу. Я же живу там рядом. Я не верю в то, что это может принести улучшение. Это всегда для меня театр. Я вижу, что есть режиссер, есть сценарий, есть артисты, есть массовка. И есть люди, которые абсолютно искренне участвовали в Майдане – и в первом, и во втором. Но у меня не было доверия ни к первому, ни ко второму. Крым аннексировали, и мне никогда не было понятно, почему за него не боролись. Думаю, что Крым отдали. Я не могу понять, как можно было взять и отдать. Артистам комментировать подобные вещи, наверно, не стоит. Надо в этом разбираться. Но я никому не верю – ни этой стороне, ни той. Все время прикрывание какими-то лозунгами: "Мы все так любим Украину". А при этом ты понимаешь, что она разваливается".