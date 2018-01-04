Найти

04.01.2018

Данилко заявил, что ему и "первый Майдан не нравился"

Источник: Українські новини

Исполнитель роли Верки Сердючки Андрей Данилко рассказал, что оба Майдана считал театром, и потому ему не нравился ни первый, ни второй. Об этом он сообщил в своем интервью Дмитрию Гордону на телеканале.

На вопрос Гордона, был ли благом для Украины последний Майдан, Данилко заявил: "Нет. Мне и первый не нравился, честно скажу. Я же живу там рядом. Я не верю в то, что это может принести улучшение. Это всегда для меня театр. Я вижу, что есть режиссер, есть сценарий, есть артисты, есть массовка. И есть люди, которые абсолютно искренне участвовали в Майдане – и в первом, и во втором. Но у меня не было доверия ни к первому, ни ко второму. Крым аннексировали, и мне никогда не было понятно, почему за него не боролись. Думаю, что Крым отдали. Я не могу понять, как можно было взять и отдать. Артистам комментировать подобные вещи, наверно, не стоит. Надо в этом разбираться. Но я никому не верю – ни этой стороне, ни той. Все время прикрывание какими-то лозунгами: "Мы все так любим Украину". А при этом ты понимаешь, что она разваливается".

Новости раздела
Украина
04.01.2018
Поляки стали в 2 раза чаще выбирать себе в жены украинских девушек
В Польше выросло в два раза количество браков, заключенных между гражданами этой страны и украинскими девушками.
Украина
04.01.2018
Глава МИД ФРГ намерен покончить с войной в Донбассе
Министры иностранных дел Германии и Украины назвали ситуацию в Донбассе напряженной и высказались за введение миротворческой миссии ООН в регион еще до выборов в России.
Украина
04.01.2018
Суд освободил под залог в 2,5 млн грн директора Николаевского аэропорта Галайко, задержанного на взятке
Михаил Галайко подозревается в попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко за продление трудового контракта
Украина
04.01.2018
Украина сократила выплавку стали на 12% за год
Общий объем производства в стране превысил 21,3 млн тонн стали.
Украина
04.01.2018
Климкин: Легитимность выборов в РФ сомнительна
Министр назвал перенос даты голосования в России на дату аннексии Крыма "осознанным шагом".
Украина
04.01.2018
У Украины крупнейшие за пять лет запасы газа
В подземных хранилищах – 14,7 млрд кубометров газа.
Украина
04.01.2018
Адвокат Ноздровской начал частное расследование
Юрист рассказал о первых неожиданных результатах.
Украина
03.01.2018
Порошенко одобрил упрощение ведения бизнеса и привлечение инвестиций эмитентами ценных бумаг
Данный закон был принят Верховной Радой 16 ноября 2017 года.
Украина
03.01.2018
Шоколад в Украине теперь будет производиться по европейским стандартам качества
Шоколадом может называться только тот продукт, который содержит не менее 35% общего количества какао-продуктов.
Украина
03.01.2018
В Минюсте рассказали о подготовке к обмену пленных
Новая встреча переговорщиков состоится 5 января.
Украина
03.01.2018
Габриэль высказался за сильную вооруженную миссию ООН в Донбассе
Глава МИД Германии во время визита в Киев заявил, что мандат миротворцев ООН должен распространяться на всю "оккупированную территорию" Донбасса.
Украина
03.01.2018
Вспышка гепатита в Николаеве: госпитализированы 37 человек
Вероятной причиной заболевания стала вода из пунктов розлива
Украина
03.01.2018
Климкин – главе МИД Германии: Ситуация на Донбассе напряженная, реального прекращения огня нет
"Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены", – подчеркнул глава МИД Украины
Украина
03.01.2018
Суд отклонил иск Саакашвили к миграционной службе
В иске экс-губернатору Окружной админсуд Киева отказал полностью.
Украина
03.01.2018
Убийство Ноздровской: полиция назвала причины
Утопление – наименее вероятная причина смерти юристки.
Украина
02.01.2018
Фото дня: с приходом Нового года в Виннице зацвели сакуры
В Виннице зацвела сакура
Украина
02.01.2018
С Нового года украинцев за неотсортированный мусор будут штрафовать
В Украине с 1 января 2018 года устанавливается запрет на захоронение непереработанных (необработанных) бытовых отходов. Кроме этого, украинцы отныне должны сортировать мусор.
Украина
02.01.2018
В Киеве сотни человек требуют найти убийц правозащитницы Ноздровской
Юрист Ирина Ноздровская добивалась наказания для племянника районного судьи, который сбил на автомобиле ее 26-летнюю сестру. Тело правозащитницы было обнаружено 1 января. Следствие не рассматривает версию самоубийства.
Украина
02.01.2018
В Харькове иностранцы устроили перестрелку: трое пострадавших
Полиция устанавливает обстоятельства конфликта.
Украина
02.01.2018
На ремонт дорог выделят рекордную сумму – Гройсман
Премьер пообещал наказывать за некачественный ремонт дорог.
Украина
02.01.2018
Украина проведет всеобщую оценку сельхозземель
Оценка будет обеспечена за счет средств госбюджета.
Украина
02.01.2018
Украина на треть нарастила экспорт елочных игрушек
Экспорт новогодних игрушек вырос до $6,1 млн.
Украина
02.01.2018
ГПУ намерена предложить причастным к катастрофе MH17 добровольно предстать перед голландским судом
Также им намерены сообщить о подозрении
Украина
01.01.2018
В Киевской области в реке нашли тело пропавшей правозащитницы, которая вела резонансное дело
В реке нашли тело пропавшей правозащитницы.
Поляки стали в 2 раза чаще выбирать себе в жены украинских девушек | Фискалы провели обыски в офисе "Киевстара"