Дания хочет запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей

Источник: DW

Власти Дании планируют запретить с 2030 года продажи автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями, а с 2035 года - и гибридных автомобилей. Об этом во вторник, 2 октября, сообщил премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен, представляя законопроект в парламенте.

Одновременно глава датского правительства указал, что достичь данной цели будет сложно. На предстоящей неделе правительство в Копенгагене представит парламенту свой план в деталях. Тем самым Дания следует примеру Великобритании и Франции, заявивших о запрете с 2040 года продаж дизельных и бензиновых автомобилей.