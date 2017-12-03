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03.12.2017

Даже в Кремле признают, что Крым - это Украина

Источник: Апостроф

Российский финансист и блогер Слава Рабинович рассказал, почему полуостров признают украинским даже на сайте Кремля и по какой причине быть такого референдума не может.

У меня есть определенное негативное отношение к выдвижению Ксении Собчак в качестве кандидата в президенты, потому что она, вольно или не вольно, в какой-то степени участвует в спецоперации по легитимизации инаугурации Владимира Путина. Здесь она играет определенно отведенную ей роль. Или она это прекрасно понимает и специально участвует по заданию кремлевской администрации. Или она прекрасно это понимает и участвует от своего имени не по заданию кремлевской администрации. Так или иначе, она это понимает, поскольку я ее всегда считал и считаю умным человеком. И не понимать она не может, даже если делает это не по заданию.

Но, с другой стороны, нужно быть к ней справедливым. Да, она сразу же заявила, что Крым не является российским по международным законам. При этом она никогда не говорила иначе, потому что за другие формулировки, возможно, была бы привлечена к уголовной ответственности. У нее есть проблема и за эти формулировки. Насколько я слышал, генпрокуратура запустила какую-то проверку по поводу того, что она сказала.

Я неоднократно говорил публично о полной обойме международных договоров и законов, которые Россия нарушила. Кстати, все они действуют и по сей день, они не были Россией расторгнуты, включая Будапештский меморандум и не только, включая Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между РФ и Украиной, включая и ратифицированный при Путине Договор о российско-украинской границе, который до сих пор висит на сайте Кремля, четко обозначает Крым украинским и гарантирует территориальную целостность обоих государств – что это обсуждать?

А по поводу решения крымчан, то здесь совершенно очевидная, безусловная черно-белая картина того, что говорит закон. Крым, являясь территорией украинского государства, живет по законам украинского государства, в том числе по Конституции Украины, которая не подразумевает местных референдумов в каких-либо частях страны. Соответственно, любого рода референдум может быть только всеукраинским.

На этом же принципе можно не только приводить примеры различных давно уже набивших оскомину каких-то аналогий с референдумами, например, в Калининграде, Татарстане, Чечне, Карелии и так далее. Можно, на самом деле, приводить примеры о том, что этнические русские живут в Канаде. Но это не дает им права объединиться в какую-нибудь наиболее населенную этническими русскими провинцию и требовать проведения референдума за отделение от Канады. Этнические русские давно имеют свое национальное государство, которое называется Российская Федерация, независимо от того, где они проживают – в Канаде, Франции Австралии или Крыму. Они не имеют права на создание своего национального государства в этих странах и частях света, потому что у них уже есть свое этническое отдельное государство. Они самоопределились. Поэтому право нации на самоопределение, даже под эгидой ООН, не имеет совершенно никакого отношения к крымской проблеме, потому что те, кто из этнических русских жили в Крыму на конец 2013 года, могли спокойно эмигрировать в РФ.

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