16.04.2019
Дебаты на стадионе: заключено соглашение об аренде
Источник: Корреспондент.net
Представитель штаба Петра Порошенко Олег Медведев во вторник, 16 апреля, заявил, что команды кандидатов в президенты заключили трехстороннее соглашение с НСК Олимпийский, пишет Украинская правда.
"Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК Олимпийский, представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", - сообщил он.
Также по его словам, сегодня вечером штабы кандидатов должны продолжить переговоры.
"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии", - сказал Медведев.
В команде действующего президента заверили, что Порошенко согласен на дебаты на стадионе, в том числе 19 апреля, но, по словам Медведева, это должна быть "содержательная несколькочасовая дискуссия, а не феерическое шоу".
Новости раздела
Украина
16.04.2019
СМИ узнали, кто возглавит таможню и налоговую
В конкурсе на две должности участвуют шесть человек, но СМИ уже знают результат оценивания.
Украина
16.04.2019
На Донбассе пять обстрелов за день, потерь нет
Сепаратисты вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украина
16.04.2019
Порошенко анонсировал встречу нормандской четверки
Уже в мае лидеры Франции и Германии обратятся с такой инициативой к президенту РФ, отметил Петр Порошенко.
Украина
16.04.2019
ЦИК сформировал состав участковых комиссий
Впервые в истории украинских выборов в участковые избирательные комиссии за короткий срок добрали почти 60 тысяч человек.
Украина
15.04.2019
В школе Черкасс отравились 75 детей
Школьники пострадали из-за распыления слезоточивого газа в гардеробной, 38 учеников госпитализировали.
Украина
15.04.2019
Одесса осталась без воды из-за крупной аварии
В понедельник, 15 апреля, в Одессе из-за аварии снизили подачу воды во всех районах города.
Украина
15.04.2019
У Зеленского ответили Джемилеву по Крыму
Команда Владимира Зеленского ответила на открытое обращение лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева по Крыму и Донбассу.
Украина
15.04.2019
В Украине насчитали более 150 тысяч айтишников
За прошлый году количество официально зарегистрированных в Украине ІТ-специалистов выросло почти на четверть.
Украина
15.04.2019
У Порошенко предлагают новое время дебатов
Команда президента предлагает оппоненту провести дебаты на стадионе с 16 до 18 часов 19 апреля.
Украина
15.04.2019
В Херсоне загорелась типография
Из-за пожара сотрудники ГСЧС перекрыли движение по улице Университетской. Транспорт пустили в объезд.
Украина
15.04.2019
НАБУ задержало экс-нардепа Крючкова
Экс-нардеп Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищении облэнерго, прилетел в аэропорт Борисполь, где его задержали детективы НАБУ.
Украина
15.04.2019
В Украине растет сельхозпроизводство - Госстат
Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-марте текущего года составил 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Украина
14.04.2019
Напавшего на автомобиль посла Украины в Лондоне поместят в психлечебницу
Водитель автомобиля, врезавшегося в машину посла Украины, будет направлен на лечение, заявили в полиции Лондона. Днем ранее правоохранители арестовали 40-летнего мужчину.
Украина
14.04.2019
Порошенко: Встречи с Медведчуком прекращены
Президент заявляет, что встречался с политиком только ради освобождения украинцев из российского плена.
Украина
14.04.2019
Сутки в ООС: сепаратисты 14 раз нарушили "тишину"
Противник нарушил режим прекращения огня, было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Украина
14.04.2019
Дебаты: Олимпийский оцепили силовики
Территорию вокруг НСК Олимпийский оцепила полиция. Внутри стадиона монтируется еще одна сцена, силовики также устанавливают металорамки.
Украина
14.04.2019
Порошенко обещает ликвидировать должность глав ОГА
Вместо губернаторов, по словам главы государства, в областях будут префекты с большими и меньшими функциями.
Украина
14.04.2019
Киев активно "минируют". Уже 5 сообщений
В течение часа в полицию Киева поступило пять анонимных сообщений. По указанным адресам выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели.
Украина
14.04.2019
Порошенко: Оснований для роспуска Рады нет
Президент назвал "теориями заговора" сценарии по досрочному прекращению полномочий текущего созыва парламента.
Украина
13.04.2019
Скачки и крутое пике доллара: как менялся курс валюты за неделю
С 5 по 12 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился
Украина
13.04.2019
В Канаде сгорел дотла Украинский культурный центр
В культурном центре проходили многочисленные мероприятия украинской общины города Гамильтон.
Украина
13.04.2019
Украинским морякам продлят срок ареста – адвокат
Материалы о продлении сроков содержания под стражей 24 украинским морякам поступят в суд 15 апреля.
Украина
13.04.2019
В Украину из Германии прибыла грамота Петра I
Документ отправили в Национальный заповедник София Киевская, где скоро его представят посетителям.