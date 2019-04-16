Дебаты на стадионе: заключено соглашение об аренде

"Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК Олимпийский, представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", - сообщил он.

Также по его словам, сегодня вечером штабы кандидатов должны продолжить переговоры.

"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии", - сказал Медведев.

В команде действующего президента заверили, что Порошенко согласен на дебаты на стадионе, в том числе 19 апреля, но, по словам Медведева, это должна быть "содержательная несколькочасовая дискуссия, а не феерическое шоу".