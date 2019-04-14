Дебаты: Олимпийский оцепили силовики

Источник: Корреспондент.net

Территория вокруг НСК Олимпийский, где президент Петр Порошенко сегодня анонсировал дебаты, оцеплена полицией. Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский.

"Пока все кварталы заполнены полицией. Очень их много", - написал он.

Журналист также сообщил, что внутри стадиона монтируется еще одна сцена, на случай если на дебаты прийдет другой кандидат в президенты Владимир Зеленский. Силовики также устанавливают металорамки.

Отметим, Администрация президента официально анонсировала визит Петра Порошенко на НСК Олимпийский 14 апреля для участия в дебатах.