14.04.2019
Дебаты: Олимпийский оцепили силовики
Источник: Корреспондент.net
Территория вокруг НСК Олимпийский, где президент Петр Порошенко сегодня анонсировал дебаты, оцеплена полицией. Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский.
"Пока все кварталы заполнены полицией. Очень их много", - написал он.
Журналист также сообщил, что внутри стадиона монтируется еще одна сцена, на случай если на дебаты прийдет другой кандидат в президенты Владимир Зеленский. Силовики также устанавливают металорамки.
Отметим, Администрация президента официально анонсировала визит Петра Порошенко на НСК Олимпийский 14 апреля для участия в дебатах.
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