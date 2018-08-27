Дефицит госбюджета достиг полмиллиарда долларов

Источник: Корреспондент.net

Государственный бюджет Украины за январь-июль 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 13,356 млрд грн против 27,003 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

В частности, отмечено, что сводный бюджет за семь месяцев этого года выполнен с профицитом на уровне 7,517 млрд грн, что в семь раз ниже профицита за аналогичный период предыдущего года в размере 52,820 млрд грн.

При этом за месяц дефицит вырос на 3,6 миллиарда (с 9,78 в июле).