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22.11.2017

Декоммунизацию Украины оценит Конституционный суд

Источник: DW

Конституционный Суд (КС) Украины в среду, 22 ноября, начал рассмотрение в форме письменного производства представления о соответствии конституции закона о декоммунизации. Авторы представления, преимущественно депутаты от "Оппозиционного блока", считают закон нарушающим три статьи украинского Основного закона: о запрете цензуры, права на свободу слова и права на свободный сбор, хранение и распространение информации.

Что предписывает закон о декоммунизации

Закон Украины о декоммунизации вступил в силу 21 мая 2015 года. Он предусматривает запрет на публичное отрицание преступного характера как коммунистического, так и нацистского тоталитарных режимов, "публичное использование и пропаганду их символики, устранение угрозы суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Украины, а также установление исторической справедливости".

В понятие символики упомянутых режимов были включены гимны, гербы, флаги, лозунги, и изображения, а также разные памятные знаки деятелям компартии и советской власти, названия улиц, городов и других административных единиц.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий 11 ноября заявил, что в рамках декоммунизации на Украине переименованы 987 городов и сел, более 50 тысяч улиц, демонтированы 1320 памятников Ленину и сотни других, связанных с тоталитарным режимом.

Сопротивление на местах

Процессы, связанные с переименованиями, не обошлись без конфликтов и породили яростные дискуссии. Практически полное отсутствие их наблюдалось лишь на Западе Украины, где переименования улиц и населенных пунктов прошли еще в 90-е годы по инициативе подавляющего большинства местных жителей.

На этот раз особенно острыми были дискуссии в русскоязычных городах юго-востока Украины. После жарких споров город Днепропетровск получил новое название - Днепр (КС отказался рассматривать законность этого переименования), а Кировоград был переименован в Кропивницкий (в честь классика украинского театра Марка Кропивницкого). Парламент Украины готовит переименование Днепропетровской и Кировоградской областей.

Одним из самых громким случаев стало сопротивление местных властей переименованию города Комсомольска в Полтавской области, построенного в начале 1960-х годов вместе с горно-обогатительным комбинатом. Возвращению городу старинного названия этой местности - Горишни плавни (Верхняя пойма) активно сопротивлялись местные власти, которые вывела на митинг протеста 300 человек и безуспешно пытались обжаловать переименование в суде. В октябре этого года были демонтированы восстановленные на деньги местного бюджета памятники Ленину и Калинину в селе Кубей Одесской области, а также еще несколько сохранившихся памятников Ленину в других населенных пунктах области.

Обжалование закона в суде

Закон о декоммунизации вызвал резкое неприятие у политиков левых взглядов и у депутатов Рады от "Оппозиционного блока", в котором доминируют бывшие члены Партии регионов. В мае группа парламентариев от этой фракции при поддержке нескольких коллег, представляющих другие политические силы, обратилась в Конституционный суд, добиваясь признания закона неконституционным.

Один из авторов обращения в Конституционный суд, депутат Рады от "Оппозиционного блока" Николай Скорик, в интервью DW указал, что для этой инициативы есть как юридические, так и морально-этические основания. "С юридической точки зрения, о переименовании следует спрашивать граждан Украины. А с моральной - я считаю, что в советские времена не все было так плохо, как рисуют нынешние руководители и так называемые историки. И что каждый народ должен помнить свою историю, а не создавать новую каждый раз", - объяснил Скорик. 

 

 

Декоммунизация на Украине: промежуточные результаты

Он признал, что не уверен в положительном решении КС, а также пообещал, что в будущем декоммунизацию признают неконституционной: "После возвращения к власти мы прекратим все эти издевательства над историей нашей страны, и эти времена уже не за горами".

Закон о декоммунизации и права человека

В обращении в КС отмечается, что закон о декоммунизации осудила Венецианская комиссия. С критикой документа в мае этого года выступила и исполнительный директор правозащитной организации Amnesty International Украина Оксана Покальчук. "В данном случае этот закон является нарушающим права человека", - подчеркнула она.

Однако директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович уверен, что сопротивление декоммунизации является следствием косности исторического мышления и игнорированием трагических событий в советском периоде истории Украины. "Речь же не идет о том, чтобы придумать лучшее название топонима. Оставляют топонимы, которые апеллируют к советскому прошлому и удерживают ментальную связь с Россией", - отметил Вятрович в интервью DW.

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