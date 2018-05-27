Делегация США прибыла в Северную Корею - СМИ

Источник: Корреспондент.net

В воскресенье, 27 мая, высокопоставленная делегация США прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к встрече между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированный источник.

По информации источника газеты, возглавил делегацию бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Для этого его в срочном порядке вызвали из Филиппин, где он сейчас возглавляет американское посольство.

Ожидается, что Сун Ким проведет встречу с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 28 и 29 мая.