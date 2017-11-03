Дело Авакова: НАБУ показало схему растраты средств

Источник: КорреспонденТ.net

Стала известна схема растраты средств в так называемом "деле рюкзаков". Ее в пятницу, 3 ноября, опубликовало Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Отмечается, что во время слушаний в комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции председатель НАБУ Артем Сытник отметил, что бюро имеет исчерпывающую доказательную базу по "делу рюкзаков".

"В последние дни внимание общества было приковано к событиям, связанным с расследованием так называемого "дела рюкзаков". Действия НАБУ подвергались критике, были упреки о незаконности доказательств. Поэтому я хочу сообщить, что та видеозапись, которая стал достоянием общественности и была передана НАБУ для исследования, является надлежащим и допустимым доказательством по этому делу. Но это – не единственное доказательство", – сказал он.