Дело бывшего президента о госизмене отправили в Киевский апелляционный суд на рассмотрение всех поданных апелляционных жалоб.

Источник: Корреспондент.net

Оболонский райсуд Киева во второй раз направил дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича в Киевский апелляционный суд. Об этом сообщила пресс-секретарь Оболонского райсуда Киева Инна Свинаренко.

Она напомнила, что это дело уже один раз направляли в Киевский апелляционный суд, однако оно было возвращено обратно в связи с тем, что представители обвиняемого подавали заявления об исправлении опечаток, допущенных, по их мнению, в приговоре суда, и подавали заявление о разъяснении решения суда.

"В связи с необходимостью рассмотрения судом первой инстанции дело было возвращено. Уже мы рассмотрели и заявления об исправлении опечаток, поданные адвокатами, и заявления о разъяснении решения суда. Мы отказали защитникам, дождались окончания срока на апелляционное обжалование, собрали апелляционные жалобы, все представленные, и дело поехало в Киевский апелляционный суд на рассмотрение всех поданных апелляционных жалоб”, - отметила Свинаренко.

Как сообщалось, в первый раз дело Януковича вернули в суд из-за ошибок. Апелляционный суд вернул материалы дела бывшего президента в Оболонский районный суд столицы для исправления описок и разъяснения приговора. Перед этим защита Януковича подала пять апелляций на приговор экс-президента к 13 годам тюрьмы. Об этом говорится в информации на сайте суда.